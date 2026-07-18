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Інше 18 липня 2026 · 16:52

Макгрегор шокував вибором суперника на свій останній бій у UFC

Ірландець вимагає реваншу після гучного фіаско з Голловеєм
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Макгрегор шокував вибором суперника на свій останній бій у UFC
Конор Макгрегор (фото: x.com/TheNotoriousMMA)

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор офіційно оголосив ім'я суперника, з яким хоче провести свій наступний поєдинок. Ірландська суперзірка наполягає на негайній трилогії проти американця Макса Голловея, якому він нещодавно розгромно програв.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на заяву бійця порталу BJ Penn.

Фатальна помилка та виправдання Конора

Після того як Макгрегор поступився Голловею технічним нокаутом на турнірі UFC 329 у Лас-Вегасі, у фанатів виникло логічне питання щодо майбутнього його кар'єри. У бійця залишився лише один поєдинок за чинним контрактом з промоушеном. Один із шанувальників запитав Конора у соцмережах, чи планує він вийти в октагон проти Майкла Чендлера або Дастіна Порьє, на що ірландець дав категоричну відповідь.

"Це має бути Голловей. Я поспішив у реванші, але це через те, що я довго був без боїв. У наступному бою я все виправлю. Ось так я налаштований", - підкреслив Макгрегор.

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Нагадаємо, що гучне повернення Конора в октагон завершилося катастрофою: поєдинок тривав трохи більше хвилини і був зупинений через важку травму ноги в ірландця.

Макгрегор навіть вимагав скасувати результат зустрічі та визнати її такою, що не відбулася.

Історія протистояння: рахунок 1:1

Потенційний третій бій має стати вирішальним у багаторічному суперництві двох екс-чемпіонів:

  • Перший поєдинок (серпень 2013 року): перемога Макгрегора одноголосним рішенням суддів. Тоді Конор також серйозно травмував хрестоподібні зв'язки та вибув майже на рік.
  • Другий поєдинок (липень 2026 року): перемога Голловея технічним нокаутом у першому раунді після того, як ірландець травмував ногу.

Поки Макгрегор налаштований на реванш і запевняє, що врахував усі помилки через надмірний поспіх, фанатам залишається чекати на рішення керівництва UFC та офіційні терміни відновлення ірландця після чергової травми.

Раніше Жан Беленюк з технічним нокаутом успішно дебютував в ММА.

Теги: ММА UFC
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