rbc.ua
UA | RU
Вторник, 18 августа 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Другое Магучих, Геращенко и Левченко впервые в сезоне сойдутся на Бриллиантовой лиге
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Другое 18 августа 2026 · 12:56

Магучих, Геращенко и Левченко впервые в сезоне сойдутся на Бриллиантовой лиге

Лидерки украинской сборной по прыжкам в высоту выступят на ближайшем этапе в Польше
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Магучих, Геращенко и Левченко впервые в сезоне сойдутся на Бриллиантовой лиге
Юлия Левченко возвращается после травмы (фото: instagram.com/diamondleagueathletics)

Ближайший этап престижной серии соревнований по легкой атлетике "Бриллиантовая лига" в польской Силезии станет первым топовым стартом после завершения чемпионата Европы-2026. В секторе для прыжков в высоту Украину впервые в текущем сезоне в полном составе представят Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт легкоатлетической серии.

Возвращение Левченко и топовый состав соперниц

Особым событием турнира станет официальное возвращение Юлии Левченко. Из-за бытовой травмы, полученной в июне, легкоатлетка вынуждена была пропустить континентальное первенство. До вынужденного перерыва она показывала стабильные результаты и завоевала "золото" на этапе серии в китайском Сямэне с показателем 1.99 м.

На этапе в Силезии украинкам будут противостоять сильнейшие прыгуньи планеты. В заявке 11 атлеток, среди которых титулованы австралийки Никола Олислагерс и Элеонор Паттерсон, а также призерки Евро Мария Жодзик и Мария Вукович.

Результаты украинских лидеров в сезоне

Ярослава Магучих будет выступать в Польше в статусе трехкратной чемпионки Европы, завоевав очередной титул с результатом 1.97 м. Лучший показатель украинской звезды в 2026 году составляет 2.01 м.

Ирина Геращенко продолжает успешно соревноваться в своем первом сезоне после возобновления карьеры. На ее счету уже 11 стартов и лучший результат на отметке 1.97 м, хотя легкоатлетка неоднократно заявляла об амбициях преодолеть высоту 2.00 м.

Где смотреть соревнования

Соревнования по женским прыжкам в высоту в Силезии пройдут в воскресенье, 23 августа. Старт секции запланирован на 16:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция в Украине будет доступна на YouTube-канале "Суспільне Спорт".

Ранее мы рассказали о секретном ритуале Ярославы Магучих перед "золотым" прыжком на чемпионате Европы по легкой атлетике.

Теги: Ирина Геращенко Легкая атлетика Ярослава Магучих
Главные матчи
УПЛ. 3-й тур Матч завершено
Полесье 1:2 Заря
Лига чемпионов 18 августа 22:00
Фенербахче - : - Лион
Ла Лига 19 августа 22:00
Атлетико - : - Малага
Главные новости
Делегация "Карпат", бразильцы "Шахтера" и Царь Горох: символическая сборная 3-го тура УПЛ Делегация "Карпат", бразильцы "Шахтера" и Царь Горох: символическая сборная 3-го тура УПЛ Костюк остановила невероятный камбек сестер Уильямс в драматическом матче (видео) Костюк остановила невероятный камбек сестер Уильямс в драматическом матче (видео) "Бенфика" разбила "Каса Пию": как сыграли Судаков и Трубин "Бенфика" разбила "Каса Пию": как сыграли Судаков и Трубин
Мнения
Даниил Вереитин
"Динамо" проиграло не "Карабаху". Оно проиграло само себе Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Александр Чепилко
Итаума, Дюбуа, Фьюри: кто отнимет наследие Усика Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Михаил Метревели
Отменить лимит на легионеров? Почему для украинского футбола нет простого ответа Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Дмитрий Базелевский
Леброн что-то знает, если отказался от денег "Лейкерс" Дмитрий Базелевский Баскетбольный тренер, обозреватель