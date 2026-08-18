Магучих, Геращенко и Левченко впервые в сезоне сойдутся на Бриллиантовой лиге

Ближайший этап престижной серии соревнований по легкой атлетике "Бриллиантовая лига" в польской Силезии станет первым топовым стартом после завершения чемпионата Европы-2026. В секторе для прыжков в высоту Украину впервые в текущем сезоне в полном составе представят Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт легкоатлетической серии .

Возвращение Левченко и топовый состав соперниц

Особым событием турнира станет официальное возвращение Юлии Левченко. Из-за бытовой травмы, полученной в июне, легкоатлетка вынуждена была пропустить континентальное первенство. До вынужденного перерыва она показывала стабильные результаты и завоевала "золото" на этапе серии в китайском Сямэне с показателем 1.99 м.

На этапе в Силезии украинкам будут противостоять сильнейшие прыгуньи планеты. В заявке 11 атлеток, среди которых титулованы австралийки Никола Олислагерс и Элеонор Паттерсон, а также призерки Евро Мария Жодзик и Мария Вукович.

Результаты украинских лидеров в сезоне

Ярослава Магучих будет выступать в Польше в статусе трехкратной чемпионки Европы, завоевав очередной титул с результатом 1.97 м. Лучший показатель украинской звезды в 2026 году составляет 2.01 м.

Ирина Геращенко продолжает успешно соревноваться в своем первом сезоне после возобновления карьеры. На ее счету уже 11 стартов и лучший результат на отметке 1.97 м, хотя легкоатлетка неоднократно заявляла об амбициях преодолеть высоту 2.00 м.

Где смотреть соревнования

Соревнования по женским прыжкам в высоту в Силезии пройдут в воскресенье, 23 августа. Старт секции запланирован на 16:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция в Украине будет доступна на YouTube-канале "Суспільне Спорт".