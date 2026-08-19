Харлан может остаться в украинском фехтовании: в Федерации раскрыли детали

Об этом глава федерации эксклюзивно рассказал Sport RBC.UA во время церемонии награждения лучших спортсменов июля в НОК Украины.

Что сказал Михаил Ильяшев

Президент Федерации фехтования Украины, отвечая на вопрос о возможном возвращении Ольги к активной карьере, отметил историческую роль спортсменки в украинском фехтовании и выразил надежду на будущее сотрудничество.

"Главная наша надежда, чтобы Ольга осталась в украинском фехтовании не как страница в ее истории, не только как настоящее, но и как будущее. Вы знаете, что это могут быть разные статусы. Следовательно, надеемся, что Ольга Харлан останется в украинском фехтовании, как часть нашего будущего", - отметил Ильяшев.

Михаил Ильяшев (фото: Национальная Федерация фехтования Украины)

Пока двукратная олимпийская чемпионка взяла паузу в карьере, связанную с рождением дочери. На данный момент Харлан не объявляла об уходе из большого спорта.

Карьера Ольги Харлан

Самая титулованная украинская фехтовальщица громко заявила о себе в 2008 году. Тогда 18-летняя Харлан выиграла золотую медаль в командных состязаниях на Олимпиаде в Пекине. Через год Ольга стала чемпионкой мира в турецкой Анталье так же в команде, а на чемпионате Европы в Пловдиве того же года выиграла золотые медали и в командном, и в индивидуальном разрядах.

На Олимпиаде в Лондоне Харлан стала бронзовым призером в индивидуальных соревнованиях, а через четыре года в Рио-Де-Жанейро повторила это достижение. Олимпийские Игры 2020 в Токио стали для украинки неудачными, но в Париже Харлан завоевала индивидуальную бронзу и привела команду к золотой медали, выиграв последний поединок.

Ольга Харлан шесть раз выигрывала чемпионат мира и восемь раз – чемпионат Европы. В 2025 году ее признали самой выдающейся атлеткой Украины всех времен, а в 2024-м Ольга Харлан получила награду "Национальная легенда Украины".