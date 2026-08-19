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Інше 19 серпня 2026 · 07:02

Харлан може залишитися в українському фехтуванні: у Федерації розкрили деталі

Президент Федерації фехтування України розповів Sport RBC.UA про сподівання щодо найтитулованішої української шаблістки
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Харлан може залишитися в українському фехтуванні: у Федерації розкрили деталі
Ольга Харлан (фото: Instagram/olgakharlan)

Президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев сподівається, що дворазова олімпійська чемпіонка Ольга Харлан залишиться в українському фехтуванні й після завершення активної кар'єри.

Про це очільник федерації ексклюзивно розповів Sport RBC.UA під час церемонії нагородження найкращих спортсменів липня в НОК України.

Що сказав Михайло Ілляшев

Президент Федерації фехтування України, відповідаючи на запитання про можливе повернення Ольги до активної кар'єри, відзначив історичну роль спортсменки в українському фехтуванні і висловив сподівання на майбутню співпрацю.

"Головне наше сподівання, щоб Ольга залишилася в українському фехтуванні не як сторінка в її історії, не тільки як сьогодення, а й як майбутнє. Ви знаєте, що це можуть бути різні статуси. Відтак, сподіваємося, що Ольга Харлан залишиться в українському фехтуванні, як частина нашого майбутнього", – відзначив Ілляшев.

Харлан може залишитися в українському фехтуванні: у Федерації розкрили деталіМихайло Ілляшев (фото: Національна Федерація фехтування України)

Наразі дворазова олімпійська чемпіонка взяла паузу у кар'єрі, пов'язану із народженням доньки. Наразі Харлан не оголошувала про відхід з великого спорту.

Кар'єра Ольги Харлан

Найтитулованіша українська фехтувальниця гучно заявила про себе у 2008 році. Тоді 18-річна Харлан виграла золоту медаль у командних змаганнях на Олімпіаді у Пекіні. За рік Ольга стала чемпіонкою світу у турецькій Анталії так само у команді, а на чемпіонаті Європи у Пловдиві того ж року виграла золоті медалі і в командному, і в індивідуальному розрядах.

На Олімпіаді в Лондоні Харлан стала бронзовою призеркою в індивідуальних змаганнях, а за чотири роки у Ріо-Де-Жанейро повторила це досягнення. Олімпійські Ігри 2020 у Токіо стали для українки невдалими, натомість, у Парижі Харлан здобула індивідуальну бронзу та привела команду до золотої медалі, вигравши останню сутичку.

Ольга Харлан шість разів вигравала чемпіонат світу та вісім разів – чемпіонат Європи. У 2025 році її визнали Найвидатнішою атлеткою України усіх часів, а у 2024-му Ольга Харлан отримала відзнаку "Національна легенда України".

Відзначимо, що наприкінці липня українські шпажистки яскраво виступили на чемпіонаті світу-2026, здолаши представниць країни-агресорки.

Теги: НОК Украины
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