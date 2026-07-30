Камбек проти агресорок та один укол до півфіналу: як українські шаблістки завершили ЧС-2026 (відео)

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях провела насичений і драматичний день на чемпіонаті світу в Гонконзі. Наші спортсменки пройшли через серію принципових дуелей із топовими суперницями та продемонстрували справжній характер у командній першості.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Федерацію фехтування України .

Феєричний камбек Комащук проти РФ

У командній першості синьо-жовтий прапор представляли олімпійська чемпіона Аліна Комащук, Олександра Бондар, Дар'я Гонцова та 18-річна дебютантка світової першості Вікторія Коротченко.

Розпочавши турнір із впевненої перемоги над Казахстаном (45:33), у 1/8 фіналу українки вийшли на третю в світового рейтингу команду РФ.

Справжнє диво у цій дуелі створила Аліна Комащук. Вийшовши на заключний бій за критичного відставання 33:40, вона розгромила суперницю з рахунком 12:4. Останнім влучним ударом українка вирвала сенсаційну перемогу – 45:44.

Драма у чвертьфіналі

Не менш драматичним виявився чвертьфінал проти збірної США. Поступаючись по ходу зустрічі 13:25, українські шаблістки також змогли скоротити розрив.

На фінальний бій Комащук знову виходила за знайомого рахунку 33:40 і знову змогла зрівняти сили, однак вирішальний укол цього разу залишився за американками – 44:45.

У сітці за 5-8 місця підопічні Євгенія Стаценка здолали віце-чемпіонок світу-2025 з Південної Кореї (45:39), але поступилися бронзовим призеркам Олімпіади-2024 збірній Японії (39:45).

За підсумками турніру збірна України посіла 6-те підсумкове місце. Переможцем чемпіонату світу в командній шаблі стала збірна Угорщини, "срібло" виборов Китай, а "бронза" дісталася Франції.