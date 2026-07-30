rbc.ua
UA | RU
Четверг, 30 июля 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Другое Камбек против агрессорок и один укол до полуфинала: как украинские саблистки завершили ЧМ-2026 (видео)
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Другое 30 июля 2026 · 12:43

Камбек против агрессорок и один укол до полуфинала: как украинские саблистки завершили ЧМ-2026 (видео)

Наши спортсменки провели серию принципиальных поединков в командном турнире
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Камбек против агрессорок и один укол до полуфинала: как украинские саблистки завершили ЧМ-2026 (видео)
Украинки победили сборную РФ (фото: FIE)

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях провела насыщенный и драматический день на чемпионате мира в Гонконге. Наши спортсменки прошли через серию принципиальных дуэлей с топовыми соперницами и продемонстрировали настоящий характер в командном первенстве.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Федерацию фехтования Украины.

Феерический камбек Комащук против РФ

В командном первенстве сине-желтый флаг представляли олимпийская чемпиона Алина Комащук, Александра Бондарь, Дарья Гонцова и 18-летняя дебютантка мирового первенства Виктория Коротченко.

Начав турнир с уверенной победы над Казахстаном (45:33), в 1/8 финала украинки вышли на третью в мировом рейтинге команду РФ.

Настоящее чудо в этой дуэли сотворила Алина Комащук. Выйдя на заключительный бой при критическом отставании 33:40, она разгромила соперницу со счетом 12:4. Последним точным ударом украинка вырвала сенсационную победу – 45:44.

Драма в четвертьфинале

Не менее драматичным оказался четвертьфинал против сборной США. Уступая по ходу встречи 13:25, украинские саблистки также смогли сократить разрыв.

На финальное сражение Комащук снова выходила при знакомом счете 33:40 и снова смогла уравнять силы, однако решающий укол на этот раз остался за американками - 44:45.

В сетке за 5-8 места подопечные Евгения Стаценко одолели вице-чемпионок мира-2025 из Южной Кореи (45:39), но уступили бронзовым призеркам Олимпиады-2024 сборной Японии (39:45).

По итогам турнира сборная Украины заняла 6-е итоговое место. Победителем чемпионата мира в командной сабле стала сборная Венгрии, "серебро" завоевал Китай, а "бронза" досталась Франции.

Ранее мы сообщили, что мужская сборная Украины завоевала "серебро" ЧМ-2026 в командной шпаге.

Теги: Чемпионат мира Сборная Украины Спортсмены
Главные матчи
Лига Европы 30 июля 20:45
ПАОК - : - Динамо
Лига конференций 30 июля 21:30
Гент - : - ЛНЗ
Лига конференций Матч завершено
Копенгаген 2:1 Полесье
Главные новости
Дарья Снигур: Если я дошла до топ-50, значит, я этого заслуживаю Дарья Снигур: Если я дошла до топ-50, значит, я этого заслуживаю "Гент" – ЛНЗ: где и когда смотреть ответный матч Лиги конференций "Гент" – ЛНЗ: где и когда смотреть ответный матч Лиги конференций "Полесье" потерпело досадное поражение от "Копенгагена" и выбыло из Лиги конференций "Полесье" потерпело досадное поражение от "Копенгагена" и выбыло из Лиги конференций
Мнения
Михаил Метревели
Отменить лимит на легионеров? Почему для украинского футбола нет простого ответа Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Дмитрий Базелевский
Леброн что-то знает, если отказался от денег "Лейкерс" Дмитрий Базелевский Баскетбольный тренер, обозреватель
Даниил Вереитин
Свет в конце тоннеля: "Динамо", "Полесье" и ЛНЗ не расстроили в еврокубках Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Максим Гайовий
Сушкин и Грищук будут легитимны в национальной сборной Украины Максим Гайовий Баскетбольный обозреватель