Гасли выиграл безумную квалификацию в Гран-при Италии.

Гонщик "Альпин" Пьер Гасли выиграл квалификацию в Гран-при Италии в Формуле-1. Французский пилот был среди лидеров на протяжении всей квалификации и вырвал поул-позицию.
О ходе и результате квалификации сообщает Sport RBC.UA.
Главным событием, повлиявшим на многие расклады в борьбе, стал штраф для Кими Антонелли за замену двигателя. Поэтому итальянский вундеркинд всю квалификацию помогал напарнику Джорджу Расселу получить поул-позицию.
UNBELIEVABLE!!!— Formula 1 (@F1) September 5, 2026
PIERRE GASLY TAKES POLE AT MONZA!!!! #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/RKkJHyEemf
Но, несмотря на все надежды и работу "Мерседесов", в субботу самые сильные машины на трассе неожиданно были у "Альпин". И хотя перед последней попыткой Пьер Гасли уже занимал третье место, он все равно смог выдать безумный результат - и в конце концов обошел Джорджа Рассела. Третье место досталось пилоту "Макларен" Оскару Пиастри.
А вот для пилотов "Феррари" домашнее Гран-при пока складывается не так удачно. Несмотря на безумную поддержку от болельщиков на трибунах Монцы, Шарль Леклер и Льюис Хэмильтон показали лишь четвертый и пятый результаты соответственно.
"Красная стена" на трассе в Монце (Фото: Даниил Вереитин, Sport RBC.UA)
Полностью результаты квалификации выглядят следующим образом:
Несмотря на седьмое место по итогам квалификации Антонелли будет стартовать последним после замены силовой установки. Также потенциальные изменения возможны и в топ-3 – ведь Оскар Пиастри теоретически может получить штраф за инцидент с Лоусоном. Если штраф все-таки будет, то Оскар окажется на шестом месте.
Ну и стоит отметить, что Кими Антонелли продолжает лидировать в чемпионате, имея 242 балла в активе. Второе место делят Джордж Рассел и Льюис Хэмильтон – у обоих по 183 балла. Ну а за ними расположился действующий чемпион Ландо Норрис со 159 баллами.
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