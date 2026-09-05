rbc.ua
UA | RU
Суббота, 05 сентября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Другое Гасли выиграл безумную квалификацию в Гран-при Италии.
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Другое 05 сентября 2026 · 18:24

Гасли выиграл безумную квалификацию в Гран-при Италии.

Французский пилот вырвал поул-позицию в последней попытке
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Гасли выиграл безумную квалификацию в Гран-при Италии.
Гасли получил первый поул в карьере (Фото: Formula 1)
Add as a preferred source on Google

Гонщик "Альпин" Пьер Гасли выиграл квалификацию в Гран-при Италии в Формуле-1. Французский пилот был среди лидеров на протяжении всей квалификации и вырвал поул-позицию.

О ходе и результате квалификации сообщает Sport RBC.UA.

Безумное течение квалификации

Главным событием, повлиявшим на многие расклады в борьбе, стал штраф для Кими Антонелли за замену двигателя. Поэтому итальянский вундеркинд всю квалификацию помогал напарнику Джорджу Расселу получить поул-позицию.

Но, несмотря на все надежды и работу "Мерседесов", в субботу самые сильные машины на трассе неожиданно были у "Альпин". И хотя перед последней попыткой Пьер Гасли уже занимал третье место, он все равно смог выдать безумный результат - и в конце концов обошел Джорджа Рассела. Третье место досталось пилоту "Макларен" Оскару Пиастри.

А вот для пилотов "Феррари" домашнее Гран-при пока складывается не так удачно. Несмотря на безумную поддержку от болельщиков на трибунах Монцы, Шарль Леклер и Льюис Хэмильтон показали лишь четвертый и пятый результаты соответственно.

Гасли выиграл безумную квалификацию в Гран-при Италии. "Красная стена" на трассе в Монце (Фото: Даниил Вереитин, Sport RBC.UA)

Стартовые места и расписания перед гонкой

Полностью результаты квалификации выглядят следующим образом:

  1. Пьер Гасли ("Альпин")
  2. Джордж Рассел ("Мерседес")
  3. Оскар Пиастри ("Макларен")
  4. Шарль Леклер ("Феррари")
  5. Льюис Хэмильтон ("Феррари")
  6. Макс Ферстаппен ("Ред Булл")
  7. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес")
  8. Франко Колапинто ("Альпин")
  9. Ландо Норрис ("Макларен")
  10. Арвид Линдблад ("Рейсинг Буллз")
  11. Габриэл Бортолето ("Ауди")
  12. Оливер Берман ("Хаас")
  13. Нико Гюлькенберг ("Ауди")
  14. Лиам Лоусон ("Ред Булл")
  15. Карлос Сайнс ("Уильямс")
  16. Эстебан Окон ("Хаас")
  17. Юки Цунода ("Рейсинг Буллз")
  18. Алекс Албон ("Уильямс")
  19. Валттери Боттас ("Кадиллак")
  20. Серхио Перес ("Кадиллак")
  21. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин")
  22. Лэнс Стролл ("Астон Мартин")

Несмотря на седьмое место по итогам квалификации Антонелли будет стартовать последним после замены силовой установки. Также потенциальные изменения возможны и в топ-3 – ведь Оскар Пиастри теоретически может получить штраф за инцидент с Лоусоном. Если штраф все-таки будет, то Оскар окажется на шестом месте.

Ну и стоит отметить, что Кими Антонелли продолжает лидировать в чемпионате, имея 242 балла в активе. Второе место делят Джордж Рассел и Льюис Хэмильтон – у обоих по 183 балла. Ну а за ними расположился действующий чемпион Ландо Норрис со 159 баллами.

Ранее мы сообщали о радикальных изменениях в регламенте Формулы-1 в следующем сезоне.

Теги: Формула-1
Главные матчи
Серия А 5 сентября 18:00
Интер - : - Наполи
УПЛ 5 сентября 18:00
Карпаты - : - Шахтер
Бундеслига 5 сентября 18:30
Шальке - : - Бавария
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
На последних минутах: "Колос" в меньшинстве вырвал ничью против "Кривбасса" На последних минутах: "Колос" в меньшинстве вырвал ничью против "Кривбасса" Украина выбила Австралию и сыграет с Бразилией в 1/4 финала ЧМ-2026 по сокке Украина выбила Австралию и сыграет с Бразилией в 1/4 финала ЧМ-2026 по сокке Третий раз подряд: Дорощук финишировал на подиуме в финале Бриллиантовой лиги по прыжкам в высоту Третий раз подряд: Дорощук финишировал на подиуме в финале Бриллиантовой лиги по прыжкам в высоту
Мнения
Сергей Лукьяненко
Порох в пороховницах заканчивается, а чудеса случаются: уроки Беринчика и Хрговича Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор
Александр Чепилко
Закулисье вечера бокса на O2 Arena: почему Итаума – Хргович не выглядит супербоем Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Михаил Метревели
После VAR: почему футболу нужна новая революция в судействе Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Ольга Саладуха
Не только медали: главные выводы после чемпионата Европы в Бирмингеме Ольга Саладуха Президент Федерации легкой атлетики Украины