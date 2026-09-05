Гасли выиграл безумную квалификацию в Гран-при Италии.

Гонщик "Альпин" Пьер Гасли выиграл квалификацию в Гран-при Италии в Формуле-1. Французский пилот был среди лидеров на протяжении всей квалификации и вырвал поул-позицию.

Безумное течение квалификации

Главным событием, повлиявшим на многие расклады в борьбе, стал штраф для Кими Антонелли за замену двигателя. Поэтому итальянский вундеркинд всю квалификацию помогал напарнику Джорджу Расселу получить поул-позицию.

Но, несмотря на все надежды и работу "Мерседесов", в субботу самые сильные машины на трассе неожиданно были у "Альпин". И хотя перед последней попыткой Пьер Гасли уже занимал третье место, он все равно смог выдать безумный результат - и в конце концов обошел Джорджа Рассела. Третье место досталось пилоту "Макларен" Оскару Пиастри.

А вот для пилотов "Феррари" домашнее Гран-при пока складывается не так удачно. Несмотря на безумную поддержку от болельщиков на трибунах Монцы, Шарль Леклер и Льюис Хэмильтон показали лишь четвертый и пятый результаты соответственно.

"Красная стена" на трассе в Монце (Фото: Даниил Вереитин, Sport RBC.UA)

Стартовые места и расписания перед гонкой

Полностью результаты квалификации выглядят следующим образом:

Пьер Гасли ("Альпин") Джордж Рассел ("Мерседес") Оскар Пиастри ("Макларен") Шарль Леклер ("Феррари") Льюис Хэмильтон ("Феррари") Макс Ферстаппен ("Ред Булл") Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") Франко Колапинто ("Альпин") Ландо Норрис ("Макларен") Арвид Линдблад ("Рейсинг Буллз") Габриэл Бортолето ("Ауди") Оливер Берман ("Хаас") Нико Гюлькенберг ("Ауди") Лиам Лоусон ("Ред Булл") Карлос Сайнс ("Уильямс") Эстебан Окон ("Хаас") Юки Цунода ("Рейсинг Буллз") Алекс Албон ("Уильямс") Валттери Боттас ("Кадиллак") Серхио Перес ("Кадиллак") Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") Лэнс Стролл ("Астон Мартин")

Несмотря на седьмое место по итогам квалификации Антонелли будет стартовать последним после замены силовой установки. Также потенциальные изменения возможны и в топ-3 – ведь Оскар Пиастри теоретически может получить штраф за инцидент с Лоусоном. Если штраф все-таки будет, то Оскар окажется на шестом месте.

Ну и стоит отметить, что Кими Антонелли продолжает лидировать в чемпионате, имея 242 балла в активе. Второе место делят Джордж Рассел и Льюис Хэмильтон – у обоих по 183 балла. Ну а за ними расположился действующий чемпион Ландо Норрис со 159 баллами.