Формула-1 станет короче: радикальные изменения в регламенте на 2027 год

В Формуле-1 готовятся к самым радикальным изменениям в спортивном регламенте за последние годы. Команды и руководство королевских гонок согласовали план по сокращению дистанции всех этапов Гран-при.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на AutoRacer .

Новый регламент и проблемы с топливом

Причиной реформы стали грядущие изменения требований к силовым установкам на 2027 год. Увеличение доли работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС) приведет к существенному росту расхода топлива болидами. Для команд это создало серьезную проблему: нынешние размеры топливных баков не рассчитаны на новые нормы, а переделка шасси потребовала бы огромных финансовых затрат.

Чтобы пилоты не превращали гонки в монотонную экономию топлива на трассе, FIA и команды искали компромиссное решение. В итоге стороны отказались от идеи увеличивать баки и решили изменить сам формат соревнований.

Сокращение дистанции и единственное исключение

Согласно согласованному плану, стандартная дистанция большинства этапов уменьшится с 305 км до 290 км, что сократит продолжительность гонок примерно на три круга (на 5%). Единственным исключением из правил останется Гран-при Монако, где дистанция традиционно составляет 260 км из-за специфики узкой городской трассы.

Инициатива уже получила единодушную поддержку со стороны всех команд. Теперь новацию должна формально утвердить Комиссия Формулы-1, после чего ее официально ратифицирует Всемирный совет по автоспорту FIA.

Сокращение планируется как вынужденный шаг на сезон 2027 года, однако конюшни не исключают, что новый формат может остаться и на будущие годы.