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Другое 04 сентября 2026 · 12:13

Молния Маккуин дебютирует на Гран-при Италии: известный герой появится на треке в Монце

Формула-1 и Disney подготовили уникальный перформанс и обновили пейс-кар легендарной серии
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Молния Маккуин дебютирует на Гран-при Италии: известный герой появится на треке в Монце
Необычная акция приурочена к 20-летию легендарных "Тачек" (фото: x.com/F1)
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Легендарный персонаж популярного анимационного фильма "Тачки" Молния Маккуин сделает свой официальный дебют в Формуле-1. Гоночный автомобиль совершит почетный круг на культовой трассе "Монца" во время проведения Гран-при Италии.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на ESPN.

Акция к юбилею франшизы

Необычная акция приурочена к 20-летию с момента выхода первой части мультфильма "Тачки". В рамках празднования Формула-1 и компания Disney, недавно продлившие свое партнерское соглашение до 2028 года, впервые привлекли популярную вселенную анимационных авто к совместным мероприятиям на автодроме.

В рамках события Молния Маккуин предстанет перед зрителями в новой эксклюзивной ливрее, вдохновленной дизайном современных болидов Формулы-1. Кроме того, специальный тематический дизайн в стиле "Тачок" получит и официальный сейфти-кар турнира Mercedes-AMG, который будет работать на треке на протяжении всего гоночного уик-энда.

"Дисней" и Формула-1: новый уровень шоу

Ранее сотрудничество между автомобильной серией и медиагигантом фокусировалось вокруг Микки Мауса и других классических персонажей, появлявшихся на Гран-при в Лас-Вегасе, Китае, Канаде и Великобритании. Теперь развлекательная программа выходит на новый уровень прямо на самой трассе.

Помимо почетного заезда на автодроме в Монце для фанатов подготовили лимитированную коллекцию мерчандайза. Она включает брендированную одежду, коллекционные фигурки и уменьшенные металлические модели болидов в стиле популярной анимации. Досуг для болельщиков станет частью программы Гран-при Италии, которая проходит с 4 по 6 сентября.

Ранее мы сообщили, что украинский пилот дебютирует в новой гоночной серии.

Теги: Формула-1
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УПЛ 4 сентября 13:00
Черноморец - : - Левый Берег
УПЛ 4 сентября 18:00
Полесье - : - Кудровка
Лига 1 4 сентября 20:00
Лион - : - Осер
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