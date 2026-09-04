Молния Маккуин дебютирует на Гран-при Италии: известный герой появится на треке в Монце

Легендарный персонаж популярного анимационного фильма "Тачки" Молния Маккуин сделает свой официальный дебют в Формуле-1. Гоночный автомобиль совершит почетный круг на культовой трассе "Монца" во время проведения Гран-при Италии.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на ESPN .

Акция к юбилею франшизы

Необычная акция приурочена к 20-летию с момента выхода первой части мультфильма "Тачки". В рамках празднования Формула-1 и компания Disney, недавно продлившие свое партнерское соглашение до 2028 года, впервые привлекли популярную вселенную анимационных авто к совместным мероприятиям на автодроме.

В рамках события Молния Маккуин предстанет перед зрителями в новой эксклюзивной ливрее, вдохновленной дизайном современных болидов Формулы-1. Кроме того, специальный тематический дизайн в стиле "Тачок" получит и официальный сейфти-кар турнира Mercedes-AMG, который будет работать на треке на протяжении всего гоночного уик-энда.

"Дисней" и Формула-1: новый уровень шоу

Ранее сотрудничество между автомобильной серией и медиагигантом фокусировалось вокруг Микки Мауса и других классических персонажей, появлявшихся на Гран-при в Лас-Вегасе, Китае, Канаде и Великобритании. Теперь развлекательная программа выходит на новый уровень прямо на самой трассе.

Помимо почетного заезда на автодроме в Монце для фанатов подготовили лимитированную коллекцию мерчандайза. Она включает брендированную одежду, коллекционные фигурки и уменьшенные металлические модели болидов в стиле популярной анимации. Досуг для болельщиков станет частью программы Гран-при Италии, которая проходит с 4 по 6 сентября.