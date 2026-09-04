Блискавка МакКвін дебютує на Гран-прі Італії: відомий герой з'явиться на треку у Монці

Легендарний персонаж популярного анімаційного фільму "Тачки" Блискавка МакКвін зробить свій офіційний дебют у Формулі-1. Гоночний автомобіль здійснить почесне коло на культовій трасі "Монца" під час проведення Гран-прі Італії.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на ESPN .

Акція до ювілею франшизи

Незвичайна акція приурочена до 20-річчя з моменту виходу першої частини мультфільму "Тачки". У межах святкування Формула-1 та компанія Disney, які нещодавно продовжили свою партнерську угоду до 2028 року, вперше залучили популярний усесвіт анімаційних авто до спільних заходів на автодромі.

У рамках події Блискавка МакКвін постане перед глядачами у новій ексклюзивній лівреї, натхненній дизайном сучасних болідів Формули-1. Крім того, спеціальний тематичний дизайн у стилі "Тачок" отримає і офіційний сейфті-кар турніру Mercedes-AMG, який працюватиме на треку впродовж усього гоночного вікенду.

"Дісней" і Формула-1: новий рівень шоу

Раніше співпраця між автомобільною серією та медіагігантом фокусувалася навколо Міккі Мауса та інших класичних персонажів, які з'являлися на Гран-прі в Лас-Вегасі, Китаї, Канаді та Великій Британії. Тепер розважальна програма виходить на новий рівень безпосередньо на самій трасі.

Окрім почесного заїзду на автодромі у Монці, для фанатів підготували лімітовану колекцію мерчандайзу. Вона включатиме брендований одяг, колекційні фігурки та зменшені металеві моделі болідів у стилі популярної анімації. Дозвілля для уболівальників стане частиною програми Гран-прі Італії, яке проходить із 4 по 6 вересня.