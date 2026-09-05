Гаслі виграв шалену кваліфікацію до Гран-прі Італії

Гонщик "Альпін" П'єр Гаслі виграв кваліфікацію до Гран-прі Італії в Формулі-1. Французький пілот був серед лідерів впродовж всієї кваліфікації та все ж вирвав поул-позицію.

Шалений перебіг кваліфікації

Головною подією, яка вплинула на багато розкладів у боротьбі став штраф для Кімі Антонеллі за заміну двигуна. Через це італійський вундеркінд всю кваліфікацію допомагав напарнику Джорджу Расселу здобути поул-позицію.

Але попри всі сподівання та роботу "Мерседесів", в суботу найшивдші машини на трасі несподівано були у "Альпін". І хоча перед останньою спробою П'єр Гаслі вже посідав третє місце, він все одно зміг видати шалений результат - та зрештою обійшов Джорджа Рассела. Третє місце дісталося пілоту "Макларен" Оскару Піастрі.

А от для пілотів "Феррарі" домашнє Гран-прі поки що складається не так вдало. Попри шалену підтримку від вболівальників на трибунах Монци, Шарль Леклер та Льюїс Хемільтон показали лише четвертий та п'ятий результати відповідно.

"Червона стіна" на трасі в Монці (Фото: Данило Вереітін, Sport RBC.UA)

Стартові місця та розклади перед гонкою

Повністю результати кваліфікації виглядають наступним чином:

П'єр Гаслі ("Альпін") Джордж Рассел ("Мерседес") Оскар Піастрі ("Макларен") Шарль Леклер ("Феррарі") Льюїс Хемільтон ("Феррарі") Макс Ферстаппен ("Ред Булл") Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес") Франко Колапінто ("Альпін") Ландо Норріс ("Макларен") Арвід Ліндблад ("Рейсінг Буллз") Габріел Бортолето ("Ауді") Олівер Берман ("Хаас") Ніко Гюлькенберг ("Ауді") Ліам Лоусон ("Ред Булл") Карлос Сайнс ("Вільямс") Естебан Окон ("Хаас") Юкі Цунода ("Рейсінг Буллз") Алекс Албон ("Вільямс") Валттері Боттас ("Каділлак") Серхіо Перес ("Каділлак") Фернандо Алонсо ("Астон Мартін") Ленс Стролл ("Астон Мартін")

Попри сьоме місце за підсумками кваліфікації, Антонеллі стартуватиме останнім після заміни силової установки. Також потенційні зміни можливі і в топ-3 - адже Оскар Піастрі теоретично може отримати штраф за інцидент із Лоусоном. Якщо штраф все ж буде, то Оскар опиниться на шостому місці.

Ну і варто зазначити, що Кімі Антонеллі надалі лідирує в чемпіонаті, маючи 242 бали в активі. Друге місце ділять Джордж Рассел та Льюїс Хемільтон - в обох по 183 бали. Ну а за ними розташувався чинний чемпіон Ландо Норріс із 159 балами.