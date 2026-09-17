Формула-1 нашла замену гонкам на Ближнем Востоке: названы три европейских автодрома

Руководство Формулы-1 определилось с тремя европейскими автодромами, которые могут войти в календарь 2027 года в случае отмены этапов на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на GPblog .

Три запасных автодрома

Из-за ситуации с безопасностью под угрозой оказались традиционно открывающие сезон гонки в Бахрейне и Саудовской Аравии, а также финальные этапы в Катаре и Абу-Даби. Чтобы не сокращать календарь, организаторы выбрали три трассы в Европе:

Зандворт (Нидерланды): считается главным кандидатом на подстраховку, хотя этап 2026 года должен стать последним по действующему соглашению.

считается главным кандидатом на подстраховку, хотя этап 2026 года должен стать последним по действующему соглашению. Имола (Италия): рассматривается как один из вариантов не только на 2027 год, но и как возможная замена финального гран-при в Абу-Даби в конце этого сезона.

рассматривается как один из вариантов не только на 2027 год, но и как возможная замена финального гран-при в Абу-Даби в конце этого сезона. Барселона (Испания): по первоначальному плану должна была вернуться в список по системе ротации только в 2028 году, но готова принять "Королевские гонки" раньше.

Завершение сезона-2026 под вопросом

До сих пор не прояснена судьба заключительных гонок текущего чемпионата в Лусаиле (Катар) и Абу-Даби (ОАЭ). Если конфликт в регионе будет продолжаться, то соревновательный год-2026 может завершиться 21 ноября на этапе в Лас-Вегасе.