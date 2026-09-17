Формула-1 знайшла заміну гонкам на Близькому Сході: названо три європейські автодроми

Керівництво "Формули-1" визначилося із трьома європейськими автодромами, які можуть увійти до календаря 2027 року в разі скасування етапів на Близькому Сході.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на GPblog.
Через безпекову ситуацію під загрозою опинилися гонки в Бахрейні та Саудівській Аравії, які традиційно відкривають сезон, а також фінальні етапи в Катарі та Абу-Дабі. Щоб не скорочувати календар, організатори обрали три траси в Європі:
Досі непроясненою залишається доля заключних гонок поточного чемпіонату в Лусаїлі (Катар) та Абу-Дабі (ОАЕ). Якщо конфлікт у регіоні триватиме, то змагальний рік-2026 може завершитися 21 листопада на етапі в американському Лас-Вегасі.
Напередодні Формула-1 офіційно оголосила календар на наступний сезон.