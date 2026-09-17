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Другое 17 сентября 2026 · 14:46

Ферстаппен разобрался с сотней соперников в картинге: звезда Формулы-1 устроил шоу обгонов (видео)

Четырехкратный чемпион мира принял участие в сумасшедшем челендже на "Сильверстоуне"
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Ферстаппен разобрался с сотней соперников в картинге: звезда Формулы-1 устроил шоу обгонов (видео)
Макс Ферстаппен побеждает и в картинге (фото: redbullcontentpool.com)
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Четырехкратный чемпион мира в Формуле-1 Макс Ферстаппен стал главным героем зрелищного картинг-челленджа Max vs 100 от команды "Ред Булл". Нидерландский пилот выиграл гонку против сотни соперников, начав заезд с самой плохой стартовой позиции.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу команды Формулы-1.

Как проходила гонка

Соревнования прошли на специальной картинговой конфигурации автодрома "Сильверстоун" в Великобритании. Соперниками Ферстаппена стали 100 любителей, блогеров и спортсменов, выступавших на одинаковой технике. По правилам челленджа Макс начинал заезд 101-м, а оппонент, которого он обгонял, сразу выбывал из борьбы.

Чтобы усложнить задачу, соперникам разрешили использовать специальные ускорения и срезки. На одном из этапов один из гонщиков воспользовался этим правом и сумел вернуть себе позицию впереди Ферстаппена. Сам нидерландец во время обгонов задел барьер и потерял деталь своего карта, но продолжил движение.

Ферстаппен разобрался с сотней соперников в картинге: звезда Формулы-1 устроил шоу обгонов (видео)

Ферстаппен разобрался с сотней соперников в картинге: звезда Формулы-1 устроил шоу обгонов (видео)

Ферстаппен разобрался с сотней соперников в картинге: звезда Формулы-1 устроил шоу обгонов (видео)

Макс Ферстаппен побеждает и в картинге (фото: redbullcontentpool.com)

Результат в два раза быстрее лимита

Несмотря на численное преимущество соперников и дополнительные ограничения, звездный пилот прорвался на 36-е место уже в первом повороте, а через 8 кругов вышел в первую пятерку.

На ликвидацию всей сотни оппонентов Ферстаппену понадобилось всего 15 кругов из 30-ти запланированных. Таким образом, четырехкратный чемпион справился с задачей вдвое быстрее отведенного дистанционного лимита.

Ранее мы писали, что Формула-1 нашла замену гонкам на Ближнем Востоке.

Теги: Формула-1
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