rbc.ua
UA | RU
Четвер, 17 вересня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Інше Ферстаппен розібрався із сотнею суперників у картингу: зірка Формули-1 влаштував шоу обгонів (відео)
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Інше 17 вересня 2026 · 14:46

Ферстаппен розібрався із сотнею суперників у картингу: зірка Формули-1 влаштував шоу обгонів (відео)

Чотириразовий чемпіон світу взяв участь у божевільному челенджі на "Сільверстоуні"
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Ферстаппен розібрався із сотнею суперників у картингу: зірка Формули-1 влаштував шоу обгонів (відео)
Макс Ферстаппен перемагає і в картингу (фото: redbullcontentpool.com)
Add as a preferred source on Google

Чотириразовий чемпіон світу з Формули-1 Макс Ферстаппен став головним героєм видовищного картінг-челенджу Max vs 100 від команди "Ред Булл". Нідерландський пілот виграв гонку проти сотні суперників, розпочавши заїзд із найгіршої стартової позиції.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу команди Формули-1.

Як проходила гонка

Змагання відбулися на спеціальній картінговій конфігурації автодрому "Сільверстоун" у Великій Британії. Суперниками Ферстаппена стали 100 любителів, блогерів та спортсменів, які виступали на ідентичній техніці. За правилами челенджу Макс розпочинав заїзд 101-м, а випереджений ним опонент одразу вибував із боротьби.

Для ускладнення завдання суперникам дозволили використовувати спеціальні прискорення та зрізки. На одному з етапів один із гонщиків скористався цим правом і зумів повернути собі позицію попереду Ферстаппена. Сам нідерландець під час обгонів зачепив бар'єр і втратив деталь від свого карта, але продовжив рух.

Ферстаппен розібрався із сотнею суперників у картингу: зірка Формули-1 влаштував шоу обгонів (відео)

Ферстаппен розібрався із сотнею суперників у картингу: зірка Формули-1 влаштував шоу обгонів (відео)

Ферстаппен розібрався із сотнею суперників у картингу: зірка Формули-1 влаштував шоу обгонів (відео)

Макс Ферстаппен перемагає і в картингу (фото: redbullcontentpool.com)

Результат у два рази швидше ліміту

Попри чисельну перевагу суперників та додаткові обмеження, зірковий пілот прорвався на 36-те місце вже у першому повороті, а за 8 кіл вийшов у першу п'ятірку.

На ліквідацію всієї сотні опонентів Ферстаппену знадобилося лише 15 кіл із 30-ти запланованих. Таким чином, чотириразовий чемпіон впорався із завданням удвічі швидше відведеного дистанційного ліміту.

Раніше ми писали, що Формула-1 знайшла заміну гонкам на Близькому Сході.

Теги: Формула-1
Головні матчі
Кубок України 17 вересня 15:00
Вільхівці - : - Шахтар
Ліга Європи 17 вересня 22:00
Бешикташ - : - Марсель
Ліга Європи 17 вересня 22:00
Реал Сосьєдад - : - Борнмут
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Перший вибір Михайленка: молодіжна збірна України назвала склад на вирішальні матчі Перший вибір Михайленка: молодіжна збірна України назвала склад на вирішальні матчі Зірка українського плавання Романчук отримав вагому посаду в НОК: хто увійшов до його команди Зірка українського плавання Романчук отримав вагому посаду в НОК: хто увійшов до його команди Мессі запалив у фіналі та приніс "Інтер Маямі" новий трофей (відео) Мессі запалив у фіналі та приніс "Інтер Маямі" новий трофей (відео)
Точки зору
Малюгін Микита
"Диявольська" стабільність: чому виступи "Манчестер Юнайтед" не повинні розчаровувати Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Олександр Чепілко
Залаштунки вечору боксу на O2 Arena: чому Ітаума – Хргович не виглядає супербоєм Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Після VAR: чому футболу потрібна нова революція в суддівстві Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер