Ферстаппен розібрався із сотнею суперників у картингу: зірка Формули-1 влаштував шоу обгонів (відео)

Чотириразовий чемпіон світу з Формули-1 Макс Ферстаппен став головним героєм видовищного картінг-челенджу Max vs 100 від команди "Ред Булл". Нідерландський пілот виграв гонку проти сотні суперників, розпочавши заїзд із найгіршої стартової позиції.

Як проходила гонка

Змагання відбулися на спеціальній картінговій конфігурації автодрому "Сільверстоун" у Великій Британії. Суперниками Ферстаппена стали 100 любителів, блогерів та спортсменів, які виступали на ідентичній техніці. За правилами челенджу Макс розпочинав заїзд 101-м, а випереджений ним опонент одразу вибував із боротьби.

Для ускладнення завдання суперникам дозволили використовувати спеціальні прискорення та зрізки. На одному з етапів один із гонщиків скористався цим правом і зумів повернути собі позицію попереду Ферстаппена. Сам нідерландець під час обгонів зачепив бар'єр і втратив деталь від свого карта, але продовжив рух.

Макс Ферстаппен перемагає і в картингу (фото: redbullcontentpool.com)

Результат у два рази швидше ліміту

Попри чисельну перевагу суперників та додаткові обмеження, зірковий пілот прорвався на 36-те місце вже у першому повороті, а за 8 кіл вийшов у першу п'ятірку.

На ліквідацію всієї сотні опонентів Ферстаппену знадобилося лише 15 кіл із 30-ти запланованих. Таким чином, чотириразовий чемпіон впорався із завданням удвічі швидше відведеного дистанційного ліміту.