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Другое 09 сентября 2026 · 19:14

Почему гражданских не допускают в турнир M13 FIGHTS: объяснение организатора

Боевой опыт делает невозможным соревнования гражданских с военнослужащими
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Почему гражданских не допускают в турнир M13 FIGHTS: объяснение организатора
M13 FIGHTS – это одним из способов справиться с эмоциями (фото: M13 FIGHTS)
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Основатель ветеранской лиги M13 FIGHTS и ветеран ССО Артем Грот объяснил, почему к участию в турнирах допускают исключительно военнослужащих и ветеранов российско-украинской войны.

Об этом он рассказал в большом интервью РБК-Украина.

По словам Грота, для военного принципиально важно соревноваться с человеком, имеющим аналогичный опыт. Это отличает формат M13 FIGHTS от классических спортивных соревнований, где бойцы могут выходить ринг против гражданских спортсменов.

"Военный, который получает боевой опыт, ранения, потери своих друзей, - после этого сложно спарринговать или выступать против человека, который через это не проходил", - отметил он.

Грот подчеркнул, что турнир создает среду, где все участники прошли похожий путь и понимают друг друга.

"Ему максимально комфортно сражаться против равного себе и получать проигрыш от равного, а не от гражданского человека", - пояснил ветеран.

Кроме того, такие соревнования позволяют безопасно канализировать накопленные эмоции и агрессию.

Основатель лиги подчеркнул, что любые размолвки между военными должны решаться исключительно спортивным путем, а не с помощью оружия.

"Если между своими конфликт вышел за рамки слов - решайте это на голых кулаках у нас в лиге или один на один в подразделениях, но без оружия", - подытожил Артем Грот.

Ранее мы писали, что основатель M13 FIGHTS не исключает проведения боев на дирижабле.

Также читайте и смотрите, как проходил турнир M13 FIGHTS на барже посреди Днепра - с ветеранами, десятью поединками и золотым АК-47 в руках чемпиона.

Теги: ММА
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