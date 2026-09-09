rbc.ua
UA | RU
Середа, 09 вересня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Інше Чому цивільних не допускають до турніру M13 FIGHTS: пояснення організатора
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Інше 09 вересня 2026 · 19:14

Чому цивільних не допускають до турніру M13 FIGHTS: пояснення організатора

Бойовий досвід унеможливлює змагання цивільних із військовослужбовцями
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Чому цивільних не допускають до турніру M13 FIGHTS: пояснення організатора
M13 FIGHTS - це одним зі способів впоратися з емоціями (фото: M13 FIGHTS)
Add as a preferred source on Google

Засновник ветеранської ліги M13 FIGHTS та ветеран ССО Артем Грот пояснив, чому до участі в турнірах допускають виключно військовослужбовців і ветеранів російсько-української війни.

Про це він розповів у великому інтерв’ю РБК-Україна.

За словами Грота, для військового принципово важливо змагатися з людиною, яка має аналогічний досвід. Саме це відрізняє формат M13 FIGHTS від класичних спортивних змагань, де бійці можуть виходити ринг проти цивільних спортсменів.

"Військовий, який отримує бойовий досвід, поранення, втрати своїх друзів, - після цього складно спарингувати чи виступати проти людини, яка через це не проходила", - зазначив він.

Грот підкреслив, що турнір створює середовище, де всі учасники пройшли схожий шлях і розуміють один одного.

"Йому максимально комфортно битися проти рівного собі й отримувати програш від рівного, а не від цивільної людини", - пояснив ветеран.

Крім того, такі змагання дають можливість безпечно каналізувати накопичені емоції та агресію.

Засновник ліги наголосив, що будь-які непорозуміння між військовими мають вирішуватися виключно спортивним шляхом, а не за допомогою зброї.

"Якщо між своїми конфлікт вийшов за рамки слів - вирішуйте це на голих кулаках у нас у лізі чи один на один у підрозділах, але без зброї", - підсумував Артем Грот.

Раніше ми писали, що засновник M13 FIGHTS не виключає проведення боїв на дирижаблі.

Також читайте та дивіться, як проходив турнір M13 FIGHTS на баржі посеред Дніпра - з ветеранами, десятьма поєдинками та золотим АК-47 у руках чемпіона.

Теги: ММА
Головні матчі
Кубок України 9 вересня 18:00
Полісся - : - Кудрівка
Ліга чемпіонів 9 вересня 19:45
Барселона - : - Фейєноорд
Ліга чемпіонів 9 вересня 22:00
Наполі - : - Арсенал
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Кейн, Мбаппе, Мессі та інші: оголошено повний список претендентів на "Золотий м'яч"-2026 Кейн, Мбаппе, Мессі та інші: оголошено повний список претендентів на "Золотий м'яч"-2026 Ф'юрі зробив гучний анонс бою з Усиком: українець несподівано відповів Ф'юрі зробив гучний анонс бою з Усиком: українець несподівано відповів Шаленство в Мадриді: "Реал" переміг "Інтер" на старті Ліги чемпіонів Шаленство в Мадриді: "Реал" переміг "Інтер" на старті Ліги чемпіонів
Точки зору
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Олександр Чепілко
Залаштунки вечору боксу на O2 Arena: чому Ітаума – Хргович не виглядає супербоєм Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Після VAR: чому футболу потрібна нова революція в суддівстві Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Ольга Саладуха
Не лише медалі: головні висновки після чемпіонату Європи в Бірмінгемі Ольга Саладуха Президентка Федерації легкої атлетики України