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Інше 09 вересня 2026 · 13:15

Бої на дирижаблі і міжнародні партнерства: турнір M13 FIGHTS розширює кордони

Український ветеранський рух планує виходити на новий рівень
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Бої на дирижаблі і міжнародні партнерства: турнір M13 FIGHTS розширює кордони
Бій на ринзі (фото: M13 FIGHTS)
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Ветеран ССО та засновник M13 Артем Грот заявив, що нинішні спортивні заходи руху - лише початок. У майбутньому команда планує масштабувати ветеранські ініціативи в Україні та співпрацювати з аналогічними спільнотами за кордоном.

Про це він розповів у інтерв’ю РБК-Україна.

За словами Грота, команда вже підтримує контакти з ветеранськими мотоклубами у США та Європі.

Організатори постійно шукають нові нестандартні локації: турніри M13 FIGHTS вже проводили на баржі посеред Дніпра, у драматичному театрі та інших нетипових майданчиках.

"Я думаю, що це тільки початок. Тобто фантазія в мене і в нас у команді не обмежена. Ми будемо придумувати бої на дирижаблі, в повітрі", – сказав він.

Грот зазначив, що головним напрямком для M13 залишається розвиток ветеранського руху всередині України.

Водночас у перспективі команда готова поширювати свої формати й за кордоном.

"Ветеранський наш рух – він найактуальніший в Україні. Тобто, якщо ми побачимо запит за кордоном, звісно, ми будемо це вивозити все і пропагувати там. Але, в першу чергу, нас цікавить усередині країни це робити, масштабуватися у форматі, масштабуватися в плані зв’язку і співпраці", – пояснив ветеран.

Окремо Грот висловив сподівання, що надалі M13 зможе більше співпрацювати з державними структурами, зокрема Міністерством молоді та спорту та Міністерством у справах ветеранів.

M13 FIGHTS є частиною ширшого ветеранського руху M13, який об’єднує спортивні, реабілітаційні та інші проєкти для військових і ветеранів.

Раніше ми розповіли, як українська зірка UFC влаштував яскраву рубку на турнірі в Парижі.

Теги: ММА
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