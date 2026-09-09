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Другое 09 сентября 2026 · 13:15

Бои на дирижабле и международные партнерства: турнир M13 FIGHTS расширяет границы

Украинское ветеранское движение планирует выходить на новый уровень
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Бои на дирижабле и международные партнерства: турнир M13 FIGHTS расширяет границы
Бой на ринге (фото: M13 FIGHTS)
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Ветеран ССО и основатель M13 Артем Грот заявил, что нынешние спортивные мероприятия - лишь начало. В будущем команда планирует масштабировать ветеранские инициативы в Украине и сотрудничать с аналогичными сообществами за границей.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

По словам Грота, команда уже поддерживает контакты с ветеранскими мотоклубами в США и Европе.

Организаторы постоянно ищут новые нестандартные локации: турниры M13 FIGHTS уже проводили на барже посреди Днепра, драматическом театре и других нетипичных площадках.

"Я думаю, что это только начало. То есть фантазия у меня и у нас в команде не ограничена. Мы будем придумывать бои на дирижабле, в воздухе", - сказал он.

Грот отметил, что главным направлением для M13 остается развитие ветеранского движения внутри Украины.

В то же время в перспективе команда готова распространять свои форматы и за рубежом.

"Ветеранское наше движение – оно самое актуальное в Украине. То есть, если мы увидим запрос за границей, конечно, мы будем это вывозить все и пропагандировать там. Но, в первую очередь, нам интересно внутри страны это делать, масштабироваться в формате, масштабироваться в плане связи и сотрудничества", – пояснил ветеран.

Отдельно Грот выразил надежду, что в дальнейшем M13 сможет больше сотрудничать с государственными структурами, в частности, Министерством молодежи и спорта и Министерством по делам ветеранов.

M13 FIGHTS является частью более широкого ветеранского движения M13, объединяющего спортивные, реабилитационные и другие проекты для военных и ветеранов.

Ранее мы рассказали, как украинская звезда UFC устроила яркую рубку на турнире в Париже.

Теги: ММА
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