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Другое 06 сентября 2026 · 11:31

Украинская звезда UFC устроил яркую рубку на турнире в Париже и бросил вызов топам

Даниил Донченко продолжил победную серию
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Украинская звезда UFC устроил яркую рубку на турнире в Париже и бросил вызов топам
Даниил Донченко (фото: x.com/ufc)
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Украинский боец полусреднего веса Даниил Донченко одержал очередную яркую победу под эгидой самого престижного бойцовского промоушена. На турнире UFC Fight Night 287 в Париже 24-летний украинец уверенно разобрался с американцем Пунахеле Сориано.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результаты турнира.

Доминирование украинца в октагоне

Поединок прошел все запланированные три раунда и завершился единогласным решением судей в пользу украинца – 30:27, 30:27, 29:28.

Донченко захватил инициативу с первых минут поединка. В первой пятиминутке украинец отлично работал в стойке, защищался от попыток тейкдаунов соперника и дважды отправлял Сориано в нокдаун, хотя и не смог завершить бой досрочно.

Украинская звезда UFC устроил яркую рубку на турнире в Париже и бросил вызов топам

Донченко против Сориано (фото: x.com/ufc)

Во втором раунде Даниил продолжил контролировать удобную для себя дистанцию. Несмотря на неприятный эпизод с непреднамеренным ударом ниже пояса, из-за которого американцу понадобилось время на восстановление, украинец наносил гораздо больше точных и ощутимых ударов.

В заключительной пятиминутке Сориано сделал ставку на борьбу и сумел перевести бой на конвас. Впрочем, это не помогло американцу получить преимущество: Донченко даже из лежащего положения активно атаковал соперника ударами локтями и быстро выбрался из опасного положения, доведя бой до победного финала.

Феноменальная серия Донченко

Эта победа стала для Донченко уже третьей в 2026 году. Ранее в феврале он победил американца Алекса Мороно, а в июне – нокаутировал шведа Теодора Берггрена.

Успехи украинца в MMA:

  • Общий рекорд в профессионалах: 15 побед при 2 поражениях;
  • Серия побед подряд: 9 поединков;
  • Безупречный рекорд в UFC: 4 победы в 4 боях.

После очередного успеха в Париже украинский боец заявил о желании провести свой следующий поединок против опытного американца Даниэля Родригеса. Победа над Сориано позволит Донченко существенно приблизиться к попаданию в топ-15 рейтинг полусреднего дивизиона UFC.

Ранее мы сообщали, что Василий Ломаченко покинул Украину и готовит камбэк на тропическом острове.

Теги: UFC
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