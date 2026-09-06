Ринг посеред Дніпра, ветерани та золотий АК-47: найяскравіші моменти турніру M13 FIGHTS (фото)

У Києві відбувся шостий турнір ветеранської ліги кулачних боїв M13 FIGHTS . Цього разу змагання влаштували просто неба у самому серці столиці – на баржі, пришвартованій до річкового вокзалу на Дніпрі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA .

Для бійців на баржі облаштували ринг і подіум, а самих учасників доправляли на локацію човнами. Програма турніру охоплювала десять видовищних поєдинків.

Відкривали змагання бійці у справжніх лицарських обладунках, після чого глядачі побачили серію поєдинків у різних дисциплінах. Більшість боїв завершилися достроково вже у першому раунді.

У Києві пройшли видовищні змагання військових (фото: MEMORIA MMC)

Центральною подією вечора став титульний бій у ваговій категорії до 77 кг. За чемпіонський титул зійшлися боєць 1-го корпусу НГУ “Азов” Владислав “Лавруха” Лавриненко та представник спецпідрозділу “Тритон” ГУР МО України Владислав Кравчук.

Суперники представляли різні спортивні школи: Лавриненко має базу ММА, тоді як Кравчук є чемпіоном України з кікбоксингу. Тож поєдинок став протистоянням універсальності та техніки.

Бій тривав усі три раунди. У третьому суперник Лавриненка отримав нокдаун і відмовився продовжувати поєдинок.

У Києві пройшов турнір M13 FIGHTS (фото: MEMORIA MMC)

Таким чином “Лавруха” вкотре захистив титул і виборов головний трофей турніру – золотий автомат АК-47.

Свою перемогу боєць присвятив побратимам, які перебувають у російському полоні.

"Я буду боротися, допоки останній побратим не вийде з російського полону", – сказав Лавриненко після перемоги.

У Києві пройшов турнір M13 FIGHTS (фото: MEMORIA MMC)