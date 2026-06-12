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Первый камбэк на ЧМ-2026: Южная Корея и Чехия устроили драму во втором тайме (видео)

09:56 12.06.2026 Пт
3 мин
Судьба бескомпромиссного противостояния решилась на последних минутах
aimg Андрей Костенко
Первый камбэк на ЧМ-2026: Южная Корея и Чехия устроили драму во втором тайме (видео) Корейцы одержали волевую победу (фото: x.com/FIFAWorldCup)
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На ЧМ-2026 завершился первый тур в группе А. После победы Мексики над ЮАР в стартовом матче, отношения на поле выяснять команды Южной Кореи и Чехии.

О ходе встречи и итоговом результате - рассказывает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФИФА.

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ЧМ-2026. Группа А. 1-й тур

Южная Корея - Чехия - 2:1

Голы: Хван Ин Пом, 67, О Хён Кю, 80 - Крейчи, 59

"Холодный душ" для Кореи

Первый тайм прошел при полном игровом преимуществе корейской сборной, которая существенно перестреляла европейцев по ударам (8 против 2), но взломать мощную и вертикальную оборону чехов так и не смогла. Звездный ветеран корейцев Сон Хын Мин имел серьезные проблемы с реализацией, упустив несколько роскошных возможностей в начале второй половины игры, когда чехов спасал голкипер Матей Коварж.

Пока корейская сборная расточала моменты, Чехия ответила своим фирменным оружием. На 59-й минуте Владимир Цоуфал выполнил сверхмощный бросок с аута прямо в штрафную площадку, а Ладислав Крейчи выиграл позицию и точно пробил головой - 0:1.

"Холодный душ" заставил корейцев действовать значительно решительнее. Уже на 67-й минуте хавбек "Фейенорда" Хван Ин Пом получил тонкую разрезную передачу, эффектно качнул защиту с вратарем и направил мяч в сетку - 1:1.

Через несколько минут Чехия едва не вернула себе лидерство: Томаш Соучек замкнул подачу со штрафного и забил гол, однако арбитры отменили взятие ворот из-за положения вне игры.

Ход джокера

Под занавес противостояния тренерский штаб сборной Южной Кореи провел ключевую замену, сняв с игры уставшего Сон Хын Мина. Вместо него на поле появился форвард "Бешикташа" О Хён Кю, которому понадобилось всего 10 минут, чтобы стать героем встречи. На 80-й минуте свежий нападающий идеально замкнул быструю фланговую атаку своей команды, установив окончательный счет - 2:1.

На последних минутах Чехия устроила настоящий штурм и создала два убойных момента, однако голкипер корейцев Ким Сын Гю спас свою команду серией эффектных сейвов.

Турнирное положение в квартете А

Благодаря этой драматической победе сборная Южной Кореи набрала 3 очка и догнала лидера квартета - Мексику. Впрочем, именно мексиканцы возглавляют таблицу благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Таблица группы А после 1-го тура:

  1. Мексика - 3 очка (разница голов - 2:0)
  2. Южная Корея - 3 (2:1)
  3. Чехия - 0 (1:2)
  4. ЮАР - 0 (0:2)

Первый камбэк на ЧМ-2026: Южная Корея и Чехия устроили драму во втором тайме (видео)

Первый камбэк на ЧМ-2026: Южная Корея и Чехия устроили драму во втором тайме (видео)

Во втором туре болельщиков ждет битва лидеров и бой за выживание. 18 июня неудачники первого раунда - Чехия и ЮАР - сыграют между собой. А уже на следующий день, 19 июня, Мексика и Южная Корея сойдутся в прямом противостоянии за первое место в группе.

Ранее мы рассказали, какая сборная стала самой дорогой на историческом ЧМ-2026 по футболу.

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