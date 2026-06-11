ЧМ-2026: Шик, неутомимый Очоа и Сон из Лос-Анджелеса - представление группы А

11 июня в Мексике, США и Канаде стартует 23-й чемпионат мира по футболу. В этом году впервые в истории в турнире примут участие 48 команд. Они будут поделены на 12 групп, и о каждой из них мы подробно расскажем в серии материалов, посвященных ЧМ-2026.

Как всегда, первыми в игру вступают представители группы А. Согласно жребию, в нее вошли команды Мексики (одна из хозяек турнира), Южной Кореи, Южно-Африканской Республики и Чехии. РБК-Украина при поддержке GGBET подробно знакомит вас с каждой из этих команд.

Мировой футбольный турнир - событие, которого мы ждали 4 года. Это лето большой игры, и букмекерский бренд GGBET встречает его со всем, что любит настоящий фан: глубокой линией, одними из лучших коэффициентов и атмосферой праздника! Включай матчи, лови эмоции, болей с GGBET!

Сборная Мексики: мой дом - моя крепость

Участие на ЧМ: 17 раз

17 раз Лучшее достижение: 1/4 финала (1970, 1986)

1/4 финала (1970, 1986) Лучший голеадор в истории: Хавьер Эрнандес (52 мяча)

Хавьер Эрнандес (52 мяча) Наибольшее количество матчей : Андреас Гуардадо (180 матчей)

: Андреас Гуардадо (180 матчей) Место в рейтинге FIFA: 15

15 Главная звезда на ЧМ-2026: Рауль Хименес

Рауль Хименес Главный тренер: Хавьер Агирре

Сборная Мексики (фото: Getty Images)

Мексиканские болельщики прекрасно помнят 1970 и 1986 год: именно в эти годы Мексика была страной-хозяйкой чемпионатов мира по футболу. Можно скептически воспринимать выражение "мой дом - моя крепость", но как раз сборная Мексики по футболу доказывает, что этот принцип работает прекрасно. Потому что свои лучшие результаты в истории чемпионатов мира мексиканцы демонстрировали именно на домашних турнирах: в обоих случаях они доходили до четвертьфинала.

В общем, сборная Мексики имеет большой опыт выступлений на чемпионатах мира. Проще вспомнить, когда их там не было: 1934, 1938, 1974, 1982 и 1990 годы.

Обычно, преодоление группового этапа для мексиканцев не является проблемой: с 1994 по 2018 включительно они спокойно выходили в плей-офф, но сразу же вылетали на стадии ⅛ финала. Впрочем, в этом году жребий был довольно лояльным к хозяевам. В соперниках хозяева ЧМ-2002 корейцы, хозяева ЧМ-2010 - сборная ЮАР и крепкий европейский середняк - сборная Чехии.

В этой формации сборной Мексики есть все для достойного выступления на чемпионате мира. Во-первых, это уже шестой чемпионат мира для голкипера Гильермо Очоа. И да, он снова будет играть на мундиале! 40-летний голкипер имеет за плечами 152 матча за национальную сборную. Да, он играет в чемпионате Кипра за АЕЛ Лимассол. Но найдется ли кто-то, кто поставит профессионализм и квалификацию Очоа под сомнение? Да вряд ли.

Главная звезда этой команды - форвард английского Вулверхэмптона Рауль Хименес. Он имеет большой опыт в АПЛ - стал игроком Вулверхэмптона в 2018 году, а в 2023-м перешел в Фулхэм. Буквально на днях Хименес вернулся в Вулвз, которые по итогам предыдущего чемпионата понизились в классе и будут играть в Чемпионшипе. Раулю 35, он уже немолод, но забивает исправно: за сборную Мексики с 2013 года он положил 45 мячей. До рекорда легендарного Чичарито остается лишь 7 мячей...

Рауль Хименес (фото: Mexica National Team)

Ну и еще одна изюминка этой команды - ее главный тренер, Хавьер Агирре. 67-летний наставник не впервые возглавляет свою национальную сборную: это третья каденция господина Агирре. Он работал с командой в 2001-2002 и в 2009-2010 годах. Это не единственный опыт Хавьера в работе со сборными: за его плечами сотрудничество с Японией (2014-2015) и Египтом (2018-2019).

На клубном уровне этот специалист наилучшим образом проявил себя в работе с несколькими испанскими клубами ("Атлетико", "Сарагоса", "Эспаньол", "Леганес" и "Мальорка").

Сейчас Агирре в Мексике воспринимают с тем же сдержанным оптимизмом: кто, как не он, должен дать результат с этой командой?

Коэффициент на выход из группы от GGBET: 1.1

Сборная Кореи: калифорнийский Сон и тренер с самого успешного турнира

Участие на ЧМ: 11 раз

11 раз Лучшее достижение: 4 место (2002)

4 место (2002) Лучший голеадор в истории: Ча Бум Кун (58 мячей)

Ча Бум Кун (58 мячей) Наибольшее количество матчей: Сон Хын Мин (144 матча)

Сон Хын Мин (144 матча) Место в рейтинге FIFA: 25

25 Главная звезда на ЧМ-2026: Сон Хын Мин

Сон Хын Мин Главный тренер: Хон Мин-Бо

Сборная Кореи (фото: Getty Images)

Корейская команда в последние годы является регулярным участником чемпионатов мира. Начиная с 1986 года корейцы не пропустили ни одного мундиаля. Вообще, первым в истории этой страны был чемпионат мира 1954 года, на котором Корея остановилась на стадии группового этапа. Далее были 32 года безуспешных попыток квалифицироваться, и в конце концов, турнир в Мексике для корейских футболистов стал началом новой эпохи.

Лучшим выступлением корейцев на ЧМ был именно домашний турнир в 2002 году. Тогда главное футбольное событие четырехлетия они принимали совместно с японцами и на пути к финалу прошли даже Италию и Испанию. Остановить продвижение корейцев смогла сборная Германии, которая в полуфинале победила со счетом 1:0. А в матче за бронзу корейская команда уступила Турции - 2:3.

Живой легендой нынешней сборной Кореи является форвард Лос-Анджелеса Сон Хын Мин. В Европе этого игрока прекрасно помнят по его выступлениям в составе Тотенхэма и Байера. С 2025 он играет в МЛС, но в сборной Кореи имеет рекорд по количеству сыгранных матчей - 144 игры. Кроме успешного опыта на клубном уровне, Сон Хын Мин участвовал на чемпионатах мира 2014, 2018 и 2022 годов и выигрывал Кубок Азии в 2015 году.

Главным тренером этой команды является Хонг Мьон Бо, который играл за свою сборную на том памятном чемпионате мира в 2002 году. В своей тренерской карьере Хонг Мин Бо работал ассистентом главного тренера сборной Кореи (2005-2007), а затем возглавлял молодежные сборные U-20 и U-23, прежде чем принять основную команду в 2013 году.

Сборная ЮАР: с воспоминаниями о 2010-м

Участие на ЧМ : 3 раза

: 3 раза Лучшее достижение: групповой этап

групповой этап Лучший голеадор в истории: Бенни МакКарти (31 мяч)

Бенни МакКарти (31 мяч) Наибольшее количество матчей: Аарон Мокоена (107)

Аарон Мокоена (107) Главная звезда на ЧМ-2026: Лайл Фостер

Лайл Фостер Главный тренер: Хьюго Броос

Сборная ЮАР (фото: Getty Images)

Сборная Южно-Африканской Республики никогда не хватала звезд с неба. Долгое время команда даже не имела допуска к квалификационной части из-за политики сегрегации. Впрочем, впервые на ЧМ по футболу ЮАР пробилась в 1998 году, правда, жребий был жестоким: группа С с Францией, Данией и Саудовской Аравией. Впрочем, выступление получилось неплохим: поражение от французов (0:3) и две ничьи с датчанами и аравийцами позволили африканцам набрать 2 очка и финишировать на третьем месте.

Четыре года спустя южно-африканские футболисты показали лучший результат: за ничьей с Парагваем (2:2), пришла и победа над Словенией (1:0). В последнем туре, конечно же, чуда не случилось - поражение от Испании 2:3.

Ну и похожий итог был на домашнем мундиале 2010 года: ничья с Мексикой в матче-открытии (1:1), поражение от Уругвая (0:3) и сенсационная победа над Францией (2:1). Но больше тот турнир для ЮАР запомнился как раз из-за статуса страны-хозяйки. Мы же с вами до сих пор помним звук вувузелы, правда?

Главной звездой этой сборной является Лайл Фостер. Форвард Бернли провел неплохой сезон в АПЛ несмотря на печальный финал для этой команды (вылет из элиты английского футбола). В активе Фостера - 26 матчей и 3 мяча в сильнейшей европейской лиге.

Но Фостер - это как раз-таки уникальный случай того, как игрок с африканского континента может попасть в топ-лигу благодаря своему труду. Начав карьеру в клубе Орландо Пиратес, Лайл в 19 лет стал игроком Монако, а затем набирался опыта в Бельгии и Португалии. Талантливого игрока заметили скауты Бернли как раз в период выступлений в Вестерло - в 2023-м он перебрался в английский клуб за который играет до сих пор.

Тренирует сборную ЮАР Хьюго Броос: 74-летний бельгийский специалист работает здесь с 2021 года. Выход в финальную часть ЧМ впервые за последние 16 лет - это уже большой успех для сборной, которая преимущественно состоит из представителей местного чемпионата. Впрочем, перспективы ЮАР в этой отборочной группе пока выглядят довольно туманно.

Коэффициент на выход из группы от GGBET: 2.18

Сборная Чехии: редкий гость на мундиале

Участие на ЧМ: 1 раз

1 раз Лучшее достижение: групповой этап (2006)

групповой этап (2006) Лучший голеадор в истории: Ян Коллер (55 мячей)

Ян Коллер (55 мячей) Наибольшее количество матчей: Петр Чех (124)

Петр Чех (124) Место в рейтинге FIFA: 41

41 Главная звезда на ЧМ-2026: Патрик Шик

Патрик Шик Главный тренер: Мирослав Коубек

Сборная Чехии (фото: Getty Images)

Для сборной Чехии чемпионат мира - это больная тема. Сборная Чехословакии когда-то была финалистом ЧМ (в 1934 и 1962), а вот после распада этого государства на две суверенные республики, чехам совершенно не везло на мировых турнирах.

Да, мы привыкли к этой команде на чемпионатах Европы, однако финальная часть чемпионата мира покорилась чешской команде лишь раз.

В 2006-м, в Германии, Чехия попала в группу Е - в соперниках Италия, Гана и США. Первый матч Чехия легко выиграла у американцев (3:0), однако поражения от Ганы (0:2) и Италии (0:2) отправили чешскую команду домой. Теперь у них есть шанс исправить ситуацию 20 лет спустя...

В нынешнем составе сборной Чехии есть немало игроков с большим опытом: это защитник "Хоффенхайма" Владимир Цоуфал, капитан команды Ладислав Крейчи из "Вулверхэмптона", Павел Шульц из "Лиона", Томаш Соучек из "Вест Хэма" и конечно же, лидер атак, Патрик Шик из "Байера".

Именно Шика можно считать главной звездой команды - лучший голеадор Евро-2020 имеет стабильную игровую практику в клубе и приложил немало усилий для выхода на ЧМ-2026 - 5 мячей в квалификации, один из которых - в ворота Ирландии в плей-офф, помогли Чехии наконец выйти на мундиаль.

Тренирует нынешнюю сборную Чехии суперопытный тренер Мирослав Коубек. Ему 74 года и сборную Чехии он возглавил в декабре прошлого года, чтобы попытаться вытащить команду в финальную часть ЧМ-2026 через плей-офф. Попытка была удачной, но кто же остановит чехов в стремлении показать свой самый большой результат в истории?

Коэффициент на выход из группы от GGBET: 1.25

Расписание матчей группы А на ЧМ-2026

1-й тур

11 июня, 22:00: Мексика - ЮАР

12 июня, 05:00: Южная Корея - Чехия

2-й тур

18 июня, 19:00: Чехия - ЮАР

19 июня, 04:00: Мексика - Южная Корея

3-й тур

25 июня, 04:00: Чехия - Мексика

25 июня, 04:00: ЮАР - Южная Корея

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