ua en ru
Пт, 12 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Спорт »

Три "красные" для начала: Мексика и ЮАР в сумасшедшем противостоянии открыли Мундиаль-2026 (видео)

00:04 12.06.2026 Пт
4 мин
Сохозяева турнира не оставили шансов соперникам
aimg Андрей Костенко
Три "красные" для начала: Мексика и ЮАР в сумасшедшем противостоянии открыли Мундиаль-2026 (видео) Мундиаль-2026 стартовал в Мехико (фото: x.com/FIFAcom)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Чемпионат мира по футболу 2026 года стартовал с символического противостояния. Через 16 лет после того, как ЮАР и Мексика открывали Мундиаль в Йоханнесбурге (1:1), история сделала полный круг. Теперь уже легендарная "Ацтека" в Мехико принимала матч-открытие, где мексиканцы пытались на полную воспользоваться фактором родных стен.

О том, как прошла игра и какой принесла результат - рассказывает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФИФА.

Читайте также: ЧМ-2026: Шик, неутомимый Очоа и Сон из Лос-Анджелеса - представление группы А

ЧМ-2026. Группа А. 1-й тур

Мексика - ЮАР - 2:0

Голы: Киньйонес, 9, Рауль Хименес, 67

Удаление: Ситоле (ЮАР), 50 (прямая красная), Зване (ЮАР), 84 (прямая красная), Монтес (Мексика), 90+2 (прямая красная)

До матча

Перед этой встречей соперники имели за плечами небогатую, но очень яркую историю очных противостояний. В октябре 1993 года и июне 2000 года в товарищеских играх сильнее была Мексика - 4:0 и 4:2 соответственно. Единственную победу сборная ЮАР одержала в июле 2005 года на Золотом кубке КОНКАКАФ, одолев оппонентов со счетом 2:1. Впрочем, наиболее памятная встреча команд состоялась на ЧМ-2010, где в первом же поединке турнира была зафиксирована ничья - 1:1.

Стоит отметить, что Мексика подходила к этой игре как абсолютный лидер по количеству участия в матчах-открытиях мировых первенств. Более того, именно мексиканцы в свое время вошли в историю, сыграв в самом первом матче за всю историю чемпионатов мира 1930 года против Франции.

Масштабное шоу перед стартом

Перед началом поединка зрители на трибунах и у экранов увидели церемонию открытия Мундиаля. Главной звездой шоу стала колумбийская певица Шакира, которая зажгла стадион своим выступлением с песней "Dai Dai". Вместе с ней атмосферу праздника создавали Burna Boy, J Balvin и другие артисты.

После того, как команды провели разминку, стартовала вторая, официальная часть церемонии. За 20 минут до свистка на поле вынесли флаги всех стран-участниц ЧМ-2026. Также прозвучал гимн мундиаля в исполнении Андреа Бочелли и EJAE.

Три &quot;красные&quot; для начала: Мексика и ЮАР в сумасшедшем противостоянии открыли Мундиаль-2026 (видео)

Шакира на церемонии открытия (фото: x.com/FIFAcom)

Два гола и три удаления

Первая половина встречи прошла под диктовку сборной Мексики. Хозяева Мундиаля вышли вперед уже на 9-й минуте благодаря грубому привозу от южноафриканцев. Голкипер ЮАР Уильямс отдал неудачную передачу на Ситоле, который тяжело укротил мяч и тут же попал под прессинг Лиры. Мексиканец чисто сыграл на перехвате, направив мяч на Киньйонеса. Тот быстро подработал снаряд под удар и из центра штрафной площадки хладнокровно прошил вратаря - 1:0.

Южноафриканцы оправились ближе к концу тайма, но серьезной угрозы не создали. Зато мексиканцы имели еще несколько роскошных возможностей удвоить преимущество: ЮАР спасали сейвы вратаря Уильямса после ударов Хименеса и стойка, которая приняла на себя выстрел Киньйонеса на 42-й минуте. При полном преимуществе хозяев команды ушли на перерыв.

Очень быстро после отдыха африканская команда осталась в меньшинстве: прямую красную на 50-й минуте получил Ситоле. После этого у ЮАР шансов спасти игру уже не осталось. Главный вопрос был - с каким счетом победят мексиканцы.

Хозяева имели немало возможностей увеличить преимущество. На 67-й минуте они удвоили преимущество после образцовой атаки. Альварадо с правого фланга выполнил выверенный навес на дальний угол вратарской площадки, где первым на мяче оказался Рауль Хименес - форвард головой уверенно отправил его в сетку.

На 84-й минуте африканцы потеряли еще одного футболиста: после просмотра видеоповтора арбитр показал красную карточку Зване за отмашку. Виновник эпизода вышел на замену лишь за 23 минуты до рокового эпизода.

А уже в компенсированное время бразильский судья Вилтон Сампайо немного подравнял составы: третью прямую красную карточку в матче получил мексиканец Монтес.

Ситуация в группе А и расписание следующих матчей

Кроме Мексики и ЮАР, в квартете А выступают сборные Южной Кореи и Чехии. Свой очный поединок стартового тура они проведут в ночь на 12 июня, в 5:00 по киевскому времени.

Во втором туре командам предстоят следующие противостояния:

  • 18 июня. ЮАР - Чехия
  • 19 июня. Мексика - Южная Корея

Ранее мы рассказали, какая сборная стала самой дорогой на историческом ЧМ-2026 по футболу.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости
Притула о беженцах: Европа с удовольствием вернет украинцев, которые сидят на социалке
Притула о беженцах: Европа с удовольствием вернет украинцев, которые сидят на социалке
Аналитика
Битва за полки. Почему Украина наращивает импорт продуктов и кто в этом виноват
Ирина Костюченкокорреспондентка раздела "Бизнес" Битва за полки. Почему Украина наращивает импорт продуктов и кто в этом виноват