Остановят футбол в честь Месси: в Аргентине готовят грандиозное чествование легенды

Аргентинский футбол готовится к грандиозному чествованию своего главного символа. После официального заявления Лионеля Месси о завершении выступлений за национальную сборную местная ассоциация утвердила масштабную инициативу на всех стадионах страны.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на заявление Ассоциации футбола Аргентины.
По решению Ассоциации футбола Аргентины, в ближайшем туре все поединки под эгидой организации будут приостановлены на 10-й минуте первого тайма. Символическая пауза в честь легендарного 10-го номера займет минуту, в течение которой игроки, арбитры и болельщики устроят овации. Акция коснется мужских и женских турниров по футболу, футзалу и пляжному футболу.
Кроме того, на аренах с мультимедийными экранами перед стартовым свистком покажут специальный видеоролик с лучшими моментами карьеры восьмикратного обладателя "Золотого мяча".
Такую церемонию уже успели провести во время кубкового противостояния "Бока Хуниорс" и "Велеса".
39-летний нападающий "Интер Майами" простился с "альбиселесте" в статусе абсолютного рекордсмена по всем ключевым показателям. В его активе 207 поединков, 125 забитых мячей и 68 результативных передач в форме национальной команды.
Вместе со сборной Аргентины Месси завоевал "золото" Олимпиады-2008, выиграл чемпионат мира-2022 и дважды поднимал над головой Кубок Америки (в 2021 и 2024 годах).
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