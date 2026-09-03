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Футбол 03 сентября 2026 · 19:19

Остановят футбол в честь Месси: в Аргентине готовят грандиозное чествование легенды

Национальная федерация приняла особое решение после заявления 39-летнего капитана
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Остановят футбол в честь Месси: в Аргентине готовят грандиозное чествование легенды
Лионель Месси (фото: x.com/AFASeleccionEN)
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Аргентинский футбол готовится к грандиозному чествованию своего главного символа. После официального заявления Лионеля Месси о завершении выступлений за национальную сборную местная ассоциация утвердила масштабную инициативу на всех стадионах страны.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на заявление Ассоциации футбола Аргентины.

Остановка матчей на 10-й минуте

По решению Ассоциации футбола Аргентины, в ближайшем туре все поединки под эгидой организации будут приостановлены на 10-й минуте первого тайма. Символическая пауза в честь легендарного 10-го номера займет минуту, в течение которой игроки, арбитры и болельщики устроят овации. Акция коснется мужских и женских турниров по футболу, футзалу и пляжному футболу.

Кроме того, на аренах с мультимедийными экранами перед стартовым свистком покажут специальный видеоролик с лучшими моментами карьеры восьмикратного обладателя "Золотого мяча".

Такую церемонию уже успели провести во время кубкового противостояния "Бока Хуниорс" и "Велеса".

Эпохальная карьера Лео в сборной

39-летний нападающий "Интер Майами" простился с "альбиселесте" в статусе абсолютного рекордсмена по всем ключевым показателям. В его активе 207 поединков, 125 забитых мячей и 68 результативных передач в форме национальной команды.

Вместе со сборной Аргентины Месси завоевал "золото" Олимпиады-2008, выиграл чемпионат мира-2022 и дважды поднимал над головой Кубок Америки (в 2021 и 2024 годах).

Ранее легенда "Шахтера" назвал лидера "Динамо" лучшим футболистом Украины.

Теги: Футбол Сборная Аргентины Месси
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Ла Лига 3 сентября 22:00
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