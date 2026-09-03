Зупинять футбол на честь Мессі: в Аргентині готують грандіозне вшанування легенди

Аргентинський футбол готується до грандіозного вшанування свого головного символу. Після офіційного оголошення Ліонеля Мессі про завершення виступів за національну збірну місцева асоціація затвердила масштабну ініціативу на всіх стадіонах країни.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на заяву Асоціації футболу Аргентини .

Зупинка матчів на 10-й хвилині

За рішенням Асоціації футболу Аргентини, у найближчому турі абсолютно всі поєдинки під егідою організації будуть призупинені на 10-й хвилині першого тайму. Символічна пауза на честь легендарного 10-го номера триватиме хвилину, протягом якої гравці, арбітри та вболівальники влаштують овації. Акція торкнеться чоловічих та жіночих турнірів з футболу, футзалу та пляжного футболу.

Крім того, на аренах із мультимедійними екранами перед стартовим свистком покажуть спеціальний відеоролик з найкращими моментами кар'єри восьмиразового володаря "Золотого м'яча".

Таку церемонію вже встигли провести під час кубкового протистояння "Бока Хуніорс" та "Велеса".

Епохальна кар'єра Лео у збірній

39-річний нападник "Інтер Маямі" попрощався з "альбіселесте" у статусі абсолютного рекордсмена за всіма ключовими показниками. У його доробку 207 поєдинків, 125 забитих м'ячів та 68 результативних передач у формі національної команди.

Разом із збірною Аргентини Мессі здобув "золото" Олімпіади-2008, виграв чемпіонат світу-2022 та двічі піднімав над головою Кубок Америки (у 2021 та 2024 роках).