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Футбол 03 вересня 2026 · 14:40

Найкращий за 20 років: Срна приголомшив оцінкою лідера "Динамо"

Легенда "Шахтаря" високо оцінив футбольні якості Андрія Ярмоленка
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Найкращий за 20 років: Срна приголомшив оцінкою лідера "Динамо"
Андрій Ярмоленко (Фото: yarmolenkoandrey, Instagram)
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Спортивний директор "Шахтаря" Дарійо Срна високо оцінив майстерність зірки "Динамо" Андрія Ярмоленка. Хорват вважає вінгера киян найкращим гравцем країни за останні роки.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на інтерв'ю Дарійо Срни Дмитру Гордону.

Компліменти від легенди "гірників"

Екс-капітан донеччан відзначив не лише ігрові характеристики Ярмоленка, а й його професіоналізм. На думку Дарійо, саме Ярмоленко є найкращим українським футболістом за останні 20 років.

"Ярмоленко - гарна людина, серйозна, професіонал. Грав за дортмундську "Боруссію", "Вест Гем", повернувся сюди, перебуває тут. Сильний футболіст", - підкреслив Срна.

Грандіозний доробок лідера киян

Протягом своєї насиченої кар'єри 36-річний вінгер виграв 10 трофеїв разом з киянами - 4 чемпіонства, 3 Кубка та 3 Суперкубка України.

У 2017-му році Ярмоленка також визнавали найкращим гравцем дортмундської "Боруссії".

Наразі Андрій Ярмоленко посідає 2-ге місце серед бомбардирів в історії УПЛ та збірної України, поступаючись лише Максиму Шацьких та Андрію Шевченку відповідно на один м'яч.

Раніше ми розповідали, що легенда "Шахтаря" розповів, як міг опинитись в "Динамо".

Теги: Футбол Дарио Срна Ярмоленко
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