Зубков не помог АЕКу и другие результаты плей-офф Лиги чемпионов

Во вторник, 18 августа, состоялись первые матчи плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В трех матчах ни одна из команд не смогла одержать победу.

Три матча – три ничьи

Центральным матчем игрового дня стала встреча "Фенербахче" и "Лиона". Команда Паулу Фонсеки забила первой, но хозяева довольно быстро сравняли счет. В итоге, игра закончилась ничьей.

Также не смогли обнаружить более сильного и в матчах "Левски" - АЕК и "Динамо" Загреб - "Викинг". Стоит отметить, что за греков на 81-й минуте вышел Александр Зубков, однако он также не помог грекам забить хотя бы раз.

Лига чемпионов-2026/27, плей-офф, первые матчи:

"Фенербахче" (Турция) – "Лион" (Франция) – 1:1 (0:1, 1:0)

Голы: Гринвуд, 47 – Аппенда, 40

"Динамо" Загреб (Хорватия) – "Викинг" (Норвегия) – 2:2 (2:2, 0:0)

Голы: Бело, 6, Лисица, 10 - Кристиансен, 26, Трипич, 39

"Левские" (Болгария) – АЕК (Греция) – 0:0 (0:0, 0:0)

Что смотреть сегодня

В среду, 19 августа, состоится остальные матчи плей-офф квалификации. Центральным матчем игрового дня по именам должна стать встреча "Неймегена" и "Буде-Глимта". Полное расписание игрового дня выглядит так:

22:00. "Неймеген" (Нидерланды) - "Буде-Глимт" (Норвегия)

22:00. "Селтик" (Шотландия) – ЛАСК (Австрия)

22:00. "Слован" (Словакия) - "Целье" (Словения)

22:00. "Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль) – "Сабах" (Азербайджан).

Ответные матчи состоятся 25 и 26 августа.

Украина в Лиге чемпионов

Напомним, что единственным представителем Украины в Лиге чемпионов в этом сезоне будет "Шахтер". Дончане сразу попали в основной этап турнира.

Финал сезона-2026/27 состоится 5 июня 2027 года на стадионе "Метрополитано" в Мадриде.