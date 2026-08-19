Зубков не помог АЕКу и другие результаты плей-офф Лиги чемпионов

Во вторник, 18 августа, состоялись первые матчи плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В трех матчах ни одна из команд не смогла одержать победу.
О результатах матчей игрового дня сообщает Sport RBC.UA.
Центральным матчем игрового дня стала встреча "Фенербахче" и "Лиона". Команда Паулу Фонсеки забила первой, но хозяева довольно быстро сравняли счет. В итоге, игра закончилась ничьей.
Также не смогли обнаружить более сильного и в матчах "Левски" - АЕК и "Динамо" Загреб - "Викинг". Стоит отметить, что за греков на 81-й минуте вышел Александр Зубков, однако он также не помог грекам забить хотя бы раз.
Лига чемпионов-2026/27, плей-офф, первые матчи:
"Фенербахче" (Турция) – "Лион" (Франция) – 1:1 (0:1, 1:0)
Голы: Гринвуд, 47 – Аппенда, 40
"Динамо" Загреб (Хорватия) – "Викинг" (Норвегия) – 2:2 (2:2, 0:0)
Голы: Бело, 6, Лисица, 10 - Кристиансен, 26, Трипич, 39
"Левские" (Болгария) – АЕК (Греция) – 0:0 (0:0, 0:0)
В среду, 19 августа, состоится остальные матчи плей-офф квалификации. Центральным матчем игрового дня по именам должна стать встреча "Неймегена" и "Буде-Глимта". Полное расписание игрового дня выглядит так:
Ответные матчи состоятся 25 и 26 августа.
Напомним, что единственным представителем Украины в Лиге чемпионов в этом сезоне будет "Шахтер". Дончане сразу попали в основной этап турнира.
Финал сезона-2026/27 состоится 5 июня 2027 года на стадионе "Метрополитано" в Мадриде.
Раньше мы сообщали. что первый европейский трофей нового сезона выиграл ПСЖ, обыграв "Астон Виллу".