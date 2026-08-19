Зубков не допоміг АЕКу та інші результати плей-оф Ліги чемпіонів

У вівторок, 18 серпня, відбулися перші матчі плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів. В трьох матчах жодна з команд не змогла здобути перемогу.

Три матчі - три нічиї

Центральним матчем ігрового дня стала зустріч "Фенербахче" та "Ліона". Команда Паулу Фонсеки забила першою, але господарі доволі швидко зрівняли рахунок. Зрештою, гра закінчилась нічиєю.

Так само не змогли виявити сильнішого і в матчах "Левські" - АЕК та "Динамо" Загреб - "Вікінг". Варто зазначити, що за греків на 81-й хвилині вийшов Олександр Зубков - проте він також не допоміг грекам забити бодай раз.

Ліга чемпіонів-2026/27, плей-оф, перші матчі:

"Фенербахче" (Туреччина) - "Ліон" (Франція) - 1:1 (0:1, 1:0)

Голи: Грінвуд, 47 - Опенда, 40

"Динамо" Загреб (Хорватія) - "Вікінг" (Норвегія) - 2:2 (2:2, 0:0)

Голи: Бельо, 6, Лісіца, 10 - Крістіансен, 26, Тріпич, 39

"Левські" (Болгарія) - АЕК (Греція) - 0:0 (0:0, 0:0)

Що дивитися сьогодні

В середу, 19 серпня, відбудеться решта матчів плей-оф кваліфікації. Центральним матчем ігрового дня за іменами має стати зустріч "Неймегена" та "Буде-Глімта". Повний розклад ігрового дня виглядає так:

22:00. "Неймеген" (Нідерланди) - "Буде-Глімт" (Норвегія)

22:00. "Селтік" (Шотландія) - ЛАСК (Австрія)

22:00. "Слован" (Словаччина) - "Цельє" (Словенія)

22:00. "Хапоель" Беер-Шева (Ізраїль) - "Сабах" (Азербайджан).

Матчі-відповіді відбудуться 25 і 26 серпня.

Україна в Лізі чемпіонів

Нагадаємо, що єдиним представником України в Лізі чемпіонів цього сезону буде "Шахтар". Донеччани одразу потрапили до основного етапу турніру.

Фінал сезону-2026/27 відбудеться 5 червня 2027-го року на стадіоні "Метрополітано" у Мадриді.