Нашли окно: УПЛ официально перенесла матч "Верес" - "Кудровка" на октябрь

Дирекция Украинской Премьер-лиги официально утвердила новые дату и время проведения перенесенного матча 6-го тура между ровенским "Вересом" и "Кудровкой". Встреча, которая должна была состояться 12 сентября, была перенесена на октябрьскую международную паузу.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную прессслужбу УПЛ .

Новое время и причины переноса

Игра 6-го тура в Ровно 12 сентября так и не стартовала из-за длительной воздушной тревоги. Теперь команды выйдут на поле 3 октября во время международной паузы.

Начало матча запланировано на 13:00, а локация проведения осталась без изменений – стадион "Авангард" в Ровно.

Турнирный контекст

Оба коллектива ведут борьбу в нижней части турнирной таблицы УПЛ. У "Вереса" есть 6 зачетных баллов после шести сыгранных матчей и занимает 11-е место.

"Кудровка" набрала 2 очка (в шести матчах) по состоянию на текущий момент сезона и занимает последнее место в УПЛ.