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Футбол 22 вересня 2026 · 16:32

Знайшли вікно: УПЛ офіційно перенесла матч "Верес" - "Кудрівка" на жовтень

Поєдинок 6-го туру, який зірвали через повітряну тривогу, таки зіграють восени
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Знайшли вікно: УПЛ офіційно перенесла матч "Верес" - "Кудрівка" на жовтень
"Кудрівка" та "Верес" не зіграли вчасно через тривалу тривогу (Фото: ФК "Кудрівка")
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Дирекція Української Прем'єр-ліги офіційно затвердила нові дату та час проведення перенесеного матчу 6-го туру між рівненським "Вересом" та "Кудрівкою". Зустріч, яка мала відбутися 12 вересня, перенесли на жовтневу міжнародну паузу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну пресслужбу УПЛ.

Новий час та причини переносу

Гра 6-го туру в Рівному 12 вересня так і не стартувала через тривалу повітряну тривогу. Тепер команди вийдуть на поле 3 жовтня під час міжнародної паузи.

Початок матчу запланований на 13:00, а локація проведення лишилась без змін - стадіон "Авангард" у Рівному.

Турнірний контекст

Обидва колективи наразі ведуть боротьбу в нижній частині турнірної таблиці УПЛ. "Верес" має в доробку 6 залікових балів після шести зіграних матчів та посідає 11-те місце.

"Кудрівка" набрала 2 очки (у шести матчах) станом на поточний момент сезону та посідає останнє місце в УПЛ.

Раніше Sport RBC.UA підготував символічну збірну 7-го туру УПЛ за версією спортивної редакції.

Теги: Футбол УПЛ
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