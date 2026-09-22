Знайшли вікно: УПЛ офіційно перенесла матч "Верес" - "Кудрівка" на жовтень

Дирекція Української Прем'єр-ліги офіційно затвердила нові дату та час проведення перенесеного матчу 6-го туру між рівненським "Вересом" та "Кудрівкою". Зустріч, яка мала відбутися 12 вересня, перенесли на жовтневу міжнародну паузу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну пресслужбу УПЛ .

Новий час та причини переносу

Гра 6-го туру в Рівному 12 вересня так і не стартувала через тривалу повітряну тривогу. Тепер команди вийдуть на поле 3 жовтня під час міжнародної паузи.

Початок матчу запланований на 13:00, а локація проведення лишилась без змін - стадіон "Авангард" у Рівному.

Турнірний контекст

Обидва колективи наразі ведуть боротьбу в нижній частині турнірної таблиці УПЛ. "Верес" має в доробку 6 залікових балів після шести зіграних матчів та посідає 11-те місце.

"Кудрівка" набрала 2 очки (у шести матчах) станом на поточний момент сезону та посідає останнє місце в УПЛ.