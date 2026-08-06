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Футбол 06 августа 2026 · 22:36

Сменил специалиста для АПЛ: экс-тренер "Шахтера" выбил роскошный контракт в Саудовской Аравии

Марино Пушич возглавил аравийский "Аль-Ахли"
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Сменил специалиста для АПЛ: экс-тренер "Шахтера" выбил роскошный контракт в Саудовской Аравии
Марино Пушич (фото: ФК "Шахтер")

Бывший наставник донецкого "Шахтера" Марино Пушич нашел новый клуб в Саудовской Аравии. 54-летний специалист официально возглавил "Аль-Ахли", подписав трудовое соглашение до завершения сезона-2027/28.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт клуба.

Идеальный тренер для гранда

На тренерском мостике саудовского гранда боснийский специалист заменил немца Маттиаса Яйссле, откликнувшегося на предложение английского "Ньюкасла". Боссы "Аль-Ахли" остановили свой выбор на Пушиче из-за его приверженности интенсивному, атакующему и гибкому ходу игры, который идеально подходит нынешней обойме игроков.

Боснийский тренер перебирается в Саудовскую Аравию вместе с собственным штабом ассистентов, а официальный дебют Пушича придется на поединок против "Аль-Дирии", который состоится 13 августа.

Сменил специалиста для АПЛ: экс-тренер &quot;Шахтера&quot; выбил роскошный контракт в Саудовской Аравии

Предыдущий путь Пушича

До переезда на Ближний Восток специалист долгое время работал в Нидерландах, где привел "Твенте" к победе в Первом дивизионе, а в штабе Арне Слота в "Фейенорде" завоевал чемпионство и выходил в финал Лиги конференций.

В период с осени 2023 по май 2025 года Марино Пушич успешно тренировал донецкий "Шахтер". За это время он получил титул чемпиона Украины и завоевал два национальных Кубка. Прошлый сезон боснец провел в "Аль-Джазире" из ОАЭ, выведя команду в Лигу чемпионов Азии и финал местного Кубка лиги.

Ранее стало известно, что президент киевского "Динамо" беседовал с Сергеем Ребровым.

Теги: Футбол Шахтер
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