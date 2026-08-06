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Футбол 06 серпня 2026 · 22:36

Змінив фахівця для АПЛ: екс-тренер "Шахтаря" вибив розкішний контракт у Саудівській Аравії

Маріно Пушич очолив аравійський "Аль-Ахлі"
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Змінив фахівця для АПЛ: екс-тренер "Шахтаря" вибив розкішний контракт у Саудівській Аравії
Маріно Пушич (фото: ФК "Шахтар")

Колишній керманич донецького "Шахтаря" Маріно Пушич знайшов новий клуб у Саудівській Аравії. 54-річний фахівець офіційно очолив "Аль-Ахлі", підписавши трудову угоду до завершення сезону-2027/28.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт клубу.

Ідеальний тренер для гранда

На тренерському містку саудівського гранда боснійський фахівець замінив німця Маттіаса Яйссле, який відгукнувся на пропозицію англійського "Ньюкасла". Боси "Аль-Ахлі" зупинили свій вибір на Пушичі через його прихильність до інтенсивного, атакувального та гнучкого ходу гри, який ідеально підходить нинішній обоймі гравців.

Боснійський тренер перебирається до Саудівської Аравії разом із власним штабом асистентів, а офіційний дебют Пушича припаде на поєдинок проти "Аль-Дірії", який відбудеться 13 серпня.

Змінив фахівця для АПЛ: екс-тренер &quot;Шахтаря&quot; вибив розкішний контракт у Саудівській Аравії

Попередній шлях Пушича

До переїзду на Близький Схід фахівець тривалий час працював у Нідерландах, де привів "Твенте" до перемоги в Першому дивізіоні, а у штабі Арне Слота в "Феєнорді" здобував чемпіонство та виходив до фіналу Ліги конференцій.

У період з осені 2023-го по травень 2025 року Маріно Пушич успішно тренував донецький "Шахтар". За цей час він здобув титул чемпіона України та виборов два національні Кубки. Минулий сезон боснієць провів у "Аль-Джазірі" з ОАЕ, вивівши команду до Ліги чемпіонів Азії та фіналу місцевого Кубка ліги.

Раніше стало відомо, що президент київського "Динамо" мав розмову із Сергієм Ребровим.

Теги: Футбол Шахтар
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