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Футбол 30 сентября 2026 · 12:50

Потерял 20%: вратарь сборной Украины серьезно подешевел

Авторитетный портал снизил оценочную стоимость украинского голкипера "Бенфики" из-за потери места в стартовом составе
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Потерял 20%: вратарь сборной Украины серьезно подешевел
Трубин потерял место в старте "Бенфики" (Фото: anatoliytrubin81, Instagram)
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Статистический портал Transfermarkt обновил ценники футболистов чемпионата Португалии. Под переоценку попал и вратарь национальной сборной Украины и лиссабонской "Бенфики" Анатолий Трубин.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на профиль игрока на Transfermarkt.

Снижение стоимости и утрата места в основе

Согласно последнему обновлению, Анатолий Трубин подешевел сразу на 5 миллионов евро. Теперь аналитики портала оценивают 25-летнего украинца в 20 миллионов евро.

Главной причиной падения цены стала утрата игровой практики в португальском гранде. В текущем сезоне украинский голкипер проиграл конкуренцию за место в первом составе Самуэлю Соарешу:

Трубин провел всего 3 матча, в которых пропустил 2 гола и оформил 2 "сухих" поединка. Также Анатолий отыграл "на ноль" матч 2-го тура Лиги наций против Грузии.

Общие цифры в "Бенфике" и турнирное положение команды

Украинский страж ворот выступает за лиссабонцев с лета 2023 года, когда перешел из донецкого "Шахтера" за 10 миллионов евро. За это время в составе "орлов" он успел провести 152 матча, пропустить 146 мячей и получить 60 клиншитов.

Сейчас "Бенфика" занимает 2-е место в Примейра-лиге, имея в своем наследии 16 зачетных пунктов после 7 туров. Лиссабонцы отстают от лидирующего "Порту" на 5 очков.

Ранее мы сообщали, что главный тренер сборной Украины выделил Трубина как одного из героев матча против Грузии.

Теги: Футбол Бенфика
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