Втратив 20%: воротар збірної України серйозно подешевшав

Статистичний портал Transfermarkt оновив трансферні цінники футболістів чемпіонату Португалії. Під переоцінку потрапив і воротар національної збірної України та лісабонської "Бенфіки" Анатолій Трубін.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на профіль гравця на Transfermarkt.
Згідно з останнім оновленням, Анатолій Трубін подешевшав одразу на 5 мільйонів євро. Відтепер аналітики порталу оцінюють 25-річного українця у 20 мільйонів євро.
Головною причиною падіння ціни стала втрата ігрової практики у португальському гранді. У поточному сезоні український голкіпер програв конкуренцію за місце в першому складі Самуелю Соарешу:
Трубін провів лише 3 матчі, в яких пропустив 2 голи та оформив 2 "сухі" поєдинки. Також Анатолій відіграв "на нуль" матч 2-го туру Ліги націй проти Грузії.
Український страж воріт виступає за лісабонців із літа 2023-го року, коли перейшов із донецького "Шахтаря" за 10 мільйонів євро. За цей час у складі "орлів" він устиг провести 152 матчі, пропустити 146 м'ячів та здобути 60 кліншитів.
Зараз "Бенфіка" посідає 2-ге місце у Прімейра-лізі, маючи у своєму доробку 16 залікових пунктів після 7 турів. Лісабонці відстають від лідируючого "Порту" на 5 очок.
Раніше ми повідомляли, що головний тренер збірної України виділив Трубіна як одного з героїв матчу проти Грузії.