Воспитанник "Динамо" продолжит карьеру в Германии

19-летний украинский нападающий Дмитрий Богданов, принадлежащий берлинскому "Униону", будет выступать за "Энерги Котбус" на правах аренды.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальное сообщение "Энерги Котбус" в Instagram .

Новый вызов в Бундеслиге-2

Воспитанник киевского "Динамо" и форвард юношеской сборной Украины (U-19) Дмитрий Богданов проведет сезон-2026/27 в клубе "Энерги Котбус", соревнующемся во втором по силе немецком дивизионе.

Переход состоялся в формате годовой аренды из "Униона", с которым игрок имеет действующий контракт до 2029 года.

Руководство и тренерский штаб "Энерги Котбус" рассматривают украинца как прямую замену травмированному форварду Эрику Энгельхардту.

"Мы предоставляем молодым и амбициозным игрокам отличные возможности для развития. После травмы Эрика Энгельхардта потребность в усилении атаки возросла, поэтому мы рады заключить соглашение с "Унионом". Дмитрий - очень интересный игрок с большим потенциалом", - прокомментировал трансфер главный тренер "Энерги" Клаус-Дитер.

Этапы карьеры Дмитрия Богданова

В Украине нападающий прошел детско-юношескую академию киевского "Динамо", но в июле 2022 года Дмитрий перешел в "Динамо" Дрезден, где ярко проявил себя в юношеских лигах Бундеслиги и провел 6 матчей за первую команду в 3-й лиге.

Летом 2025 года украинец подписал долгосрочный контракт с клубом Бундеслиги "Унион". В сезоне-2025/26 он провел два матча в высшем дивизионе и отличился 3 голами в 13 поединках за молодежный состав.