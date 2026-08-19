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Футбол 19 серпня 2026 · 18:28

Вихованець "Динамо" продовжить кар'єру в Німеччині

Форвард збірної України U-19 проведе один сезон у другому за силою дивізіоні Німеччини
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Вихованець "Динамо" продовжить кар'єру в Німеччині
(Фото: fc_energie_cottbus_official, Instagram)

19-річний український нападник Дмитро Богданов, який належить берлінському "Уніону", виступатиме за "Енергі Котбус" на правах оренди.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційне повідомлення "Енергі Котбус" в Instagram.

Новий виклик у Бундеслізі-2

Вихованець київського "Динамо" та форвард юнацької збірної України (U-19) Дмитро Богданов проведе сезон-2026/27 у клубі "Енергі Котбус", який змагається в другому за силою німецькому дивізіоні.

Перехід відбувся у форматі річної оренди з "Уніону", з яким гравець має чинний контракт до 2029-го року.

Керівництво та тренерський штаб "Енергі Котбус" розглядають українця як пряму заміну травмованому форварду Еріку Енгельхардту.

"Ми надаємо молодим та амбітним гравцям чудові можливості для розвитку. Після травми Еріка Енгельхардта потреба у підсиленні атаки зросла, тому ми раді укласти угоду з "Уніоном". Дмитро - дуже цікавий гравець з великим потенціалом", - прокоментував трансфер головний тренер "Енергі" Клаус-Дітер Волліц.

Етапи кар'єри Дмитра Богданова

В Україні нападник пройшов дитячо-юнацьку академію київського "Динамо", але в липні 2022-го року Дмитро перейшов до "Динамо" Дрезден, де яскраво проявив себе в юнацьких лігах Бундесліги та провів 6 матчів за першу команду в 3-й лізі.

Влітку 2025-го року українець підписав довгостроковий контракт із клубом Бундесліги "Уніон". У сезоні-2025/26 він провів два матчі у найвищому дивізіоні та відзначився 3 голами у 13 поєдинках за молодіжний склад.

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Теги: Футбол
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