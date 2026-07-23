Важный экзамен: где смотреть матч "Динамо" - ПАОК в Лиге Европы

В четверг, 23 июля, киевское "Динамо" продолжит борьбу за выход в групповой этап Лиги Европы-2026/27. На этот раз соперник более серьезный – греческий ПАОК.
Где и когда смотреть очередной матч киевлян в еврокубках - рассказывает Sport RBC.UA.
Поединок "Динамо" – ПАОК начнется в 20:00. Киевляне в статусе номинального хозяина будут принимать греков на "Мотор Арене" в польском Люблине.
Главным арбитром встречи назначен фартовый для Украины 38-летний датчанин Санди Путрос. Именно он судил победные для сборной Украины U-21 и "Шахтера" U-19 матчи против Люксембурга и "РБ Лейпциг" соответственно.
"Динамо" уже успело начать новый сезон – в двух матчах против "Университати Клуж" киевляне не смогли забить с игры. И все же "Динамо" прошло дальше, и теперь должно доказать, что голевая засуха в прошлом.
Кроме того, в активе команды Игоря Костюка пять контрольных матчей в Австрии (3 победы, 1 ничья, 1 поражение) и контрольный матч в Польше между играми с румынами (победа 4:2 над "Радомяком").
ПАОК будет только стартовать в новом сезоне. Бронзовый призер греческого чемпионата успел отыграть четыре контрольных поединка. Команда три раза победила и еще один раз потерпела поражение.
Анализировать ПАОК, опираясь на прошлый сезон – бесполезно. Ведь летом клуб претерпел значительные изменения. Новый главный тренер (вместо Развана Луческу - итальянец Алессио Лиши) и фактически новая команда - греков покинул ряд игроков.
В частности, защитник Томаш Кендзера вернулся в "Динамо". Впрочем, некоторые и остались - в том числе не чуждый украинскому футболу бразилец Тайсон.
Также стоит отметить, что владельцем клуба из Салоник является скандальный бизнесмен российского происхождения Иван Саввиди.
Победителя этой пары ждет еще один соперник перед выходом в группу Лиги Европы. "Динамо" (или ПАОК) должно пройти победителя пары "Хаммарбю" (Швеция) / "Андерлехт" (Бельгия).
А вот неудачник этого противостояния попадет в третий квалификационный раунд Лиги конференций. Там соперником будет победитель пары "Карабах" (Азербайджан) / ЦСКА София (Болгария).
Прямую трансляцию проведет телеканал "2+2". Матч будет доступен для просмотра на онлайн-платформах медиасервисов Киевстар ТВ и MEGOGO.
Также матч будет доступен на Youtube – на официальном клубном канале "Динамо" и на канале Footballhub.
Ранее мы сообщали, что "Динамо" получило новые кадровые потери перед матчем с ПАОК