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Футбол 23 июля 2026 · 10:06

Важный экзамен: где смотреть матч "Динамо" - ПАОК в Лиге Европы

Киевляне продолжают путь к групповому этапу ЛЕ
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Важный экзамен: где смотреть матч "Динамо" - ПАОК в Лиге Европы
Киевляне продолжают борьбу за Лигу Европы (Фото: fcdynamo.com)

В четверг, 23 июля, киевское "Динамо" продолжит борьбу за выход в групповой этап Лиги Европы-2026/27. На этот раз соперник более серьезный – греческий ПАОК.

Где и когда смотреть очередной матч киевлян в еврокубках - рассказывает Sport RBC.UA.

Основные детали матча

Поединок "Динамо" – ПАОК начнется в 20:00. Киевляне в статусе номинального хозяина будут принимать греков на "Мотор Арене" в польском Люблине.

Главным арбитром встречи назначен фартовый для Украины 38-летний датчанин Санди Путрос. Именно он судил победные для сборной Украины U-21 и "Шахтера" U-19 матчи против Люксембурга и "РБ Лейпциг" соответственно.

Как команды готовились к матчу

"Динамо" уже успело начать новый сезон – в двух матчах против "Университати Клуж" киевляне не смогли забить с игры. И все же "Динамо" прошло дальше, и теперь должно доказать, что голевая засуха в прошлом.

Кроме того, в активе команды Игоря Костюка пять контрольных матчей в Австрии (3 победы, 1 ничья, 1 поражение) и контрольный матч в Польше между играми с румынами (победа 4:2 над "Радомяком").

ПАОК будет только стартовать в новом сезоне. Бронзовый призер греческого чемпионата успел отыграть четыре контрольных поединка. Команда три раза победила и еще один раз потерпела поражение.

Что известно о сопернике киевлян

Анализировать ПАОК, опираясь на прошлый сезон – бесполезно. Ведь летом клуб претерпел значительные изменения. Новый главный тренер (вместо Развана Луческу - итальянец Алессио Лиши) и фактически новая команда - греков покинул ряд игроков.

В частности, защитник Томаш Кендзера вернулся в "Динамо". Впрочем, некоторые и остались - в том числе не чуждый украинскому футболу бразилец Тайсон.

Также стоит отметить, что владельцем клуба из Салоник является скандальный бизнесмен российского происхождения Иван Саввиди.

Турнирные расклады и следующие соперники

Победителя этой пары ждет еще один соперник перед выходом в группу Лиги Европы. "Динамо" (или ПАОК) должно пройти победителя пары "Хаммарбю" (Швеция) / "Андерлехт" (Бельгия).

А вот неудачник этого противостояния попадет в третий квалификационный раунд Лиги конференций. Там соперником будет победитель пары "Карабах" (Азербайджан) / ЦСКА София (Болгария).

Где смотреть матч в Украине

Прямую трансляцию проведет телеканал "2+2". Матч будет доступен для просмотра на онлайн-платформах медиасервисов Киевстар ТВ и MEGOGO.

Также матч будет доступен на Youtube – на официальном клубном канале "Динамо" и на канале Footballhub.

Ранее мы сообщали, что "Динамо" получило новые кадровые потери перед матчем с ПАОК

Теги: Динамо Лига Европы Футбол
Главные матчи
Лига Европы 23 июля 20:00
Динамо - : - ПАОК
Лига конференций 23 июля 21:00
Полесье - : - Копенгаген
Лига конференций 23 июля 21:30
ЛНЗ - : - Гент
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