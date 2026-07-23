Важливий іспит: де дивитись матч "Динамо" - ПАОК в Лізі Європи

У четвер, 23 липня, київське "Динамо" продовжить боротьбу за вихід до групового етапу Ліги Європи-2026/27. Цього разу суперник серйозніший - грецький ПАОК.

Де та коли дивитися черговий матч киян у єврокубках - розповідає Sport RBC.UA .

Основні деталі матчу

Поєдинок "Динамо" - ПАОК розпочнеться о 20:00. Кияни в статусі номінального господаря прийматимуть греків на "Мотор Арені" в польському Любліні.

Головним арбітром зустрічі призначений фартовий для України 38-річний данець Санді Путрос. Саме він судив переможні для збірної України U-21 та "Шахтаря" U-19 матчі проти Люксембурга та "РБ Лейпциг" відповідно.

Як команди готувались до матчу

"Динамо" вже встигло розпочати новий сезон - в двох матчах проти "Університаті Клуж" кияни не змогли забити з гри. Та все ж "Динамо" пройшло далі, і тепер має довести, що гольова посуха в минулому.

Крім того, в активі команди Ігоря Костюка п'ять контрольних матчів в Австрії (3 перемоги, 1 нічия, 1 поразка) та контрольний матч в Польщі між іграми з румунами (перемога 4:2 над "Радомяком").

Натомість ПАОК лише стартуватиме в новому сезоні. Бронзовий призер грецького чемпіонату встиг відіграти чотири контрольних поєдинки. Команда тричі перемогла і ще один раз зазнала поразки.

Що відомо про суперника киян

Аналізувати ПАОК, спираючись на минулий сезон - марно. Адже влітку клуб зазнав значних змін. Новий головний тренер (замість Развана Луческу - італієць Алессіо Ліші) та й фактично нова команда - греків залишила низка гравців.

Зокрема, захисник Томаш Кендзьора повернувся до "Динамо". Втім, дехто і лишився - зокрема не чужий для українського футболу бразилець Тайсон.

Також варто відзначити, що власником клубу із Салонік є скандальний бізнесмен російського походження Іван Саввіді.

Турнірні розклади та наступні суперники

Переможця цієї пари чекатиме ще один суперник перед виходом до групи Ліги Європи. "Динамо" (чи ПАОК) муситиме пройти переможця пари "Хаммарбю" (Швеція) / "Андерлехт" (Бельгія).

А от невдаха цього протистояння потрапить до третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Там суперником буде переможець пари "Карабах" (Азербайджан) / ЦСКА Софія (Болгарія).

Де дивитися матч в Україні

Пряму трансляцію проведе телеканал "2+2". Матч також буде доступний для перегляду на онлайн-платформах медіасервісів Київстар ТБ та MEGOGO.

Також матч буде доступний на Youtube - на офіційному клубному каналі "Динамо" та на каналі Footballhub.