"Это пытки, а не футбол": Тотовицкий назвал истинную причину завершения карьеры

Полузащитник Андрей Тотовицкий объяснил свое решение окончательно проститься с профессиональным футболом. Главной причиной завершения карьеры стали постоянные проблемы со здоровьем и хронические повреждения, больше не позволяющие украинцу полноценно тренироваться.

Хронические травмы и боль вместо футбола

По словам Тотовицкого, решение повесить бутсы на гвоздь далось из-за физической невозможности выдерживать ежедневные нагрузки. Постоянные спазмы и повреждение мышц и сухожилий сделали невозможными дальнейшие выступления на высоком уровне.

"Здесь все достаточно просто. Я просто не могу тренироваться каждый день. Мне не позволяет здоровье... Это беспокоило меня каждый день - то ахилл, то икроножный, то ахилл, то икроножный... Так что в какой-то момент понял окончательно, что это больше пытки, чем футбол", - откровенно признался Тотовицкий.

Показательным стал один из последних поединков в Кубке Украины, где полузащитник получил очередную травму уже в начале встречи. Уже на 25-й минуте у футболиста запоздала икроножная мышца, однако он провел на поле 65 минут до замены.

Обследование выявило надрыв мышцы размером в два сантиметра, из-за чего Андрей Тотовицкий снова выбыл из строя минимум на месяц.

Кубок Украины за "Маяк" и выполнение давнего обещания

Несмотря на объявление о завершении профессиональной карьеры, Андрей Тотовицкий решил помочь любительскому клубу "Маяк" (Сарны) в Кубке Украины, где команда под руководством Владислава Кулача уже преодолела два раунда.

Как оказалось, выступления за клуб из Ровенской области имеют для хавбека особое значение: