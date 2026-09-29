"Це тортури, а не футбол": Тотовицький назвав справжню причину завершення кар'єри

Півзахисник Андрій Тотовицький пояснив своє рішення остаточно попрощатися з професійним футболом. Головною причиною завершення кар'єри стали постійні проблеми зі здоров'ям та хронічні ушкодження, які більше не дозволяють українцю повноцінно тренуватися.
Про це Андрій Тотовицький розповів в ексклюзивному інтерв'ю Sport RBC.UA.
За словами Тотовицького, рішення повісити бутси на цвях далося через фізичну неможливість витримувати щоденні навантаження. Постійні спазми та ушкодження м'язів і сухожиль унеможливили подальші виступи на високому рівні.
"Тут все доволі просто. Я просто не можу тренуватись кожного дня. Мені не дозволяє здоров'я... Це турбувало мене кожного дня - то ахілл, то литковий, то ахілл, то литковий… Тож в якийсь момент зрозумів остаточно, що це більше тортури, аніж футбол", - відверто зізнався Тотовицький.
Показовим став один із останніх поєдинків у Кубку України, де півзахисник зазнав чергової травми вже на початку зустрічі. Вже на 25-й хвилині у футболіста заспазмував литковий м'яз, однак він провів на полі 65 хвилин до заміни.
Обстеження виявило надрив м'яза розміром у два сантиметри, через що Андрій Тотовицький знову вибув із ладу щонайменше на місяць.
Попри оголошення про завершення професійної кар'єри, Андрій Тотовицький вирішив допомогти аматорському клубу "Маяк" (Сарни) у Кубку України, де команда під керівництвом Владислава Кулача вже подолала два раунди.
Як виявилося, виступи за клуб із Рівненщини мають для хавбека особливе значення:
Повне інтерв'ю Андрія Тотовицького для Sport RBC.UA читайте за посиланням.