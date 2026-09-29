"Це тортури, а не футбол": Тотовицький назвав справжню причину завершення кар'єри

Півзахисник Андрій Тотовицький пояснив своє рішення остаточно попрощатися з професійним футболом. Головною причиною завершення кар'єри стали постійні проблеми зі здоров'ям та хронічні ушкодження, які більше не дозволяють українцю повноцінно тренуватися.

Про це Андрій Тотовицький розповів в ексклюзивному інтерв'ю Sport RBC.UA .

Хронічні травми та біль замість футболу

За словами Тотовицького, рішення повісити бутси на цвях далося через фізичну неможливість витримувати щоденні навантаження. Постійні спазми та ушкодження м'язів і сухожиль унеможливили подальші виступи на високому рівні.

"Тут все доволі просто. Я просто не можу тренуватись кожного дня. Мені не дозволяє здоров'я... Це турбувало мене кожного дня - то ахілл, то литковий, то ахілл, то литковий… Тож в якийсь момент зрозумів остаточно, що це більше тортури, аніж футбол", - відверто зізнався Тотовицький.

Показовим став один із останніх поєдинків у Кубку України, де півзахисник зазнав чергової травми вже на початку зустрічі. Вже на 25-й хвилині у футболіста заспазмував литковий м'яз, однак він провів на полі 65 хвилин до заміни.

Обстеження виявило надрив м'яза розміром у два сантиметри, через що Андрій Тотовицький знову вибув із ладу щонайменше на місяць.

Кубок України за "Маяк" та виконання давньої обіцянки

Попри оголошення про завершення професійної кар'єри, Андрій Тотовицький вирішив допомогти аматорському клубу "Маяк" (Сарни) у Кубку України, де команда під керівництвом Владислава Кулача вже подолала два раунди.

Як виявилося, виступи за клуб із Рівненщини мають для хавбека особливе значення: