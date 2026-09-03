Скандальный выбор: клуб Малиновского и Батагова поедет в РФ

Турецкий "Трабзонспор", за который выступают украинцы Руслан Малиновский и Арсений Батагов, запланировал товарищескую встречу с "Зенитом". Поединок должен пройти во время международной паузы.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную страницу "Трабзонспора" в X (Twitter).

Матч во время игр сборной Украины

Товарищеская игра в России выпадает на окно для поединков национальных команд. С 14 по 17 ноября сборная Украины проведет важные матчи Лиги наций УЕФА против Северной Ирландии и Грузии.

Ожидается, что и Малиновский, и Батагов будут вызваны в лагерь "сине-желтых", что позволит им избежать поездки в РФ.

Последний раз турки играли с российским клубом еще в сезоне-2019/20, когда "Трабзонспор" пересекался с "Краснодаром" в групповом этапе Лиги Европы. С тех пор команда с россиянами не играла.

Кризис и смена тренера в "Трабзонспоре"

Турецкий коллектив начал сезон-2026/27 крайне нестабильно – в трех матчах чемпионата у команды есть одна победа, одна ничья и одно поражение. В настоящее время "Трабзонспор" занимает 11-е место в турнирной таблице.

Также в квалификации еврокубков турки уступили "Ференцварошу" в плей-офф квалификации Лиги Европы и попали в основной этап Лиги конференций.

На фоне таких результатов главный тренер Фатих Текке покинул команду. Временно обязанности тренера исполняет Хусейн Чемшир. Следующий матч турки проведут в субботу, 6 сентября, против "Генчлербирлиги".