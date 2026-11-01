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Футбол 01 ноября 2026 · 19:10

Еще один матч перенесли из-за воздушной тревоги: третий сорванный поединок УПЛ

Встреча не смогла начаться из-за угрозы воздушной атаки, новую дату определят позже
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
Еще один матч перенесли из-за воздушной тревоги: третий сорванный поединок УПЛ
Матч перенесен из-за воздушной тревоги (фото: УПЛ)

Матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги между коваловским "Колосом" и житомирским "Полисьям", запланированный на воскресенье, 1 ноября, официально перенесли на другой день. Причиной стала продолжающаяся угроза воздушной атаки в Киевской области.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на УПЛ.

Почему перенесли матч

Поединок должен был состояться на стадионе "Колос" в Ковалевке, однако из-за длительной воздушной тревоги команды так и не смогли начать встречу.

Учитывая ситуацию с безопасностью официальные лица матча приняли решение о его переносе на другой день.

Новую дату и время начала поединка определит Дирекция Украинской Премьер-лиги. В настоящее время обновленное расписание встречи не объявлено.

Третий сорванный матч УПЛ

Поединок "Колос" – "Полесье" стал уже третьим матчем чемпионата Украины, проведению которого помешали длительные воздушные тревоги.

Ранее была перенесена встреча между черкасским ЛНЗ и "Харьковом" , которая должна была состояться 1 ноября. Воздушная тревога в Черкасской области на тот момент длилась более 26 часов.

Также из-за угрозы воздушной атаки не удалось завершить матч "Левый Берег" - "Буковина".

Этот поединок начался еще 31 октября, однако после первого тайма был приостановлен. Команды должны были продолжить встречу 1 ноября, однако из-за длительной воздушной тревоги доигрывания также пришлось отложить.

Таким образом, три поединка 11-го тура УПЛ не удалось провести по начальному расписанию. Два из них не начались, а один был прерван после первого тайма.

Ранее "Шахтер" дожал "Оболонь" на старте тура УПЛ.

Главные матчи
АПЛ 1 ноября 18:30
Ливерпуль - : - Арсенал
Серия А 1 ноября 21:45
Ювентус - : - Наполи
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