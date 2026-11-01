Ще один матч перенесли через повітряну тривогу: третій зірваний поєдинок УПЛ

Матч 11-го туру Української Прем'єр-ліги між ковалівським "Колосом" та житомирським "Поліссям", запланований на неділю, 1 листопада, офіційно перенесли на інший день. Причиною стала тривала загроза повітряної атаки в Київській області.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на УПЛ.

Чому перенесли матч

Поєдинок мав відбутися на стадіоні "Колос" у Ковалівці, однак через тривалу повітряну тривогу команди так і не змогли розпочати зустріч.

З огляду на безпекову ситуацію офіційні особи матчу ухвалили рішення про його перенесення на інший день.

Нову дату та час початку поєдинку визначить Дирекція Української Прем'єр-ліги. Наразі оновлений розклад зустрічі не оголошено.

Третій зірваний матч УПЛ

Поєдинок "Колос" – "Полісся" став уже третім матчем чемпіонату України, проведенню якого завадили тривалі повітряні тривоги.

Раніше було перенесено зустріч між черкаським ЛНЗ та "Харковом", яка мала відбутися 1 листопада. Повітряна тривога в Черкаській області на той момент тривала понад 26 годин.

Також через загрозу повітряної атаки не вдалося завершити матч "Лівий Берег" – "Буковина".

Цей поєдинок розпочався ще 31 жовтня, однак після першого тайму його призупинили. Команди мали продовжити зустріч 1 листопада, проте через тривалу повітряну тривогу догравання також довелося відкласти.

Таким чином, три поєдинки 11-го туру УПЛ не вдалося провести за початковим розкладом. Два з них не розпочалися, а один був перерваний після першого тайму.