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Футбол 01 листопада 2026 · 19:10

Ще один матч перенесли через повітряну тривогу: третій зірваний поєдинок УПЛ

Зустріч не змогла розпочатися через загрозу повітряної атаки, нову дату визначать пізніше
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
Ще один матч перенесли через повітряну тривогу: третій зірваний поєдинок УПЛ
Матч перенесено через повітряну тривогу (фото: УПЛ)

Матч 11-го туру Української Прем'єр-ліги між ковалівським "Колосом" та житомирським "Поліссям", запланований на неділю, 1 листопада, офіційно перенесли на інший день. Причиною стала тривала загроза повітряної атаки в Київській області.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на УПЛ.

Чому перенесли матч

Поєдинок мав відбутися на стадіоні "Колос" у Ковалівці, однак через тривалу повітряну тривогу команди так і не змогли розпочати зустріч.

З огляду на безпекову ситуацію офіційні особи матчу ухвалили рішення про його перенесення на інший день.

Нову дату та час початку поєдинку визначить Дирекція Української Прем'єр-ліги. Наразі оновлений розклад зустрічі не оголошено.

Третій зірваний матч УПЛ

Поєдинок "Колос" – "Полісся" став уже третім матчем чемпіонату України, проведенню якого завадили тривалі повітряні тривоги.

Раніше було перенесено зустріч між черкаським ЛНЗ та "Харковом", яка мала відбутися 1 листопада. Повітряна тривога в Черкаській області на той момент тривала понад 26 годин.

Також через загрозу повітряної атаки не вдалося завершити матч "Лівий Берег" – "Буковина".

Цей поєдинок розпочався ще 31 жовтня, однак після першого тайму його призупинили. Команди мали продовжити зустріч 1 листопада, проте через тривалу повітряну тривогу догравання також довелося відкласти.

Таким чином, три поєдинки 11-го туру УПЛ не вдалося провести за початковим розкладом. Два з них не розпочалися, а один був перерваний після першого тайму.

Раніше "Шахтар" дотиснув "Оболонь" на старті туру УПЛ.

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Ліверпуль - : - Арсенал
Серія А 1 листопада 21:45
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