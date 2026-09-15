Президенты договорились: "Верес" и "Кудровка" выбрали дату для сорванного матча

Матч шестого тура Украинской Премьер-лиги между ровенским "Вересом" и "Кудровкой", который не удалось провести в субботу из-за масштабных воздушных тревог, пройдет в начале октября. Руководители обоих клубов достигли компромисса по дате проведения поединка.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на проект "ТаТоТакое".
Президент ровенского клуба Иван Надеин и президент "Кудровки" Роман Солодаренко договорились, что встреча состоится 3 октября (суббота) в Киеве. Этот день выпадает на международную паузу, когда европейские сборные будут проводить матчи Лиги наций.
Среди вариантов также рассматривался резервный день в декабре, однако клубы выбрали более раннюю дату. Для начала игры предварительно выбран дневной слот – стартовый свисток должен прозвучать в 13:00.
Напомним, что субботний поединок пришлось отменить из-за ситуации безопасности и постоянных воздушных тревог, которые помешали командам выйти на поле вовремя.
Сначала матч должен был начаться в 18:00, затем его начало было перенесено на 19:30. Но в конце концов официальные лица приняли решение перенести матч на еще неопределенный срок.
Ранее мы сообщали, что из-за воздушной тревоги был перенесен и другой матч 6-го тура УПЛ "Кривбасс" - "Харьков".