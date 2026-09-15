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Футбол 15 вересня 2026 · 12:20

Президенти домовились: "Верес" та "Кудрівка" обрали дату для зірваного матчу

Матч шостого туру УПЛ відбудеться на початку жовтня в Рівному
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Президенти домовились: "Верес" та "Кудрівка" обрали дату для зірваного матчу
"Кудрівка" та "Верес" зіграють під час міжнародної паузи (Фото: ФК "Кудрівка")
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Матч шостого туру Української Прем'єр-ліги між рівненським "Вересом" та "Кудрівкою", який не вдалося провести в суботу через масштабні повітряні тривоги, пройде на початку жовтня. Керівники обох клубів досягли компромісу щодо дати проведення поєдинку.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на проєкт "ТаТоТаке".

Нова дата та деталі домовленості

Президент рівненського клубу Іван Надєїн та президент "Кудрівки" Роман Солодаренко домовились, що зустріч відбудеться 3 жовтня (субота) у Рівному. Цей день припадає на міжнародну паузу, коли європейські збірні проводитимуть матчі Ліги націй.

Серед варіантів також розглядався резервний день у грудні, проте клуби обрали більш ранню дату. Для початку гри попередньо обрано денний слот - стартовий свисток має пролунати о 13:00.

Причини скасування матчу

Нагадаємо, що суботній поєдинок довелося скасувати через безпекову ситуацію та постійні повітряні тривоги, які завадили командам вийти на поле вчасно.

Спочатку матч мав розпочатися о 18:00, потім його початок перенесли на 19:30. Але зрештою офіційні особи ухвалили рішення перенести матч на тоді ще невизначений термін.

Раніше ми повідомляли, що через повітряну тривогу було перенесено й інший матч 6-го туру УПЛ "Кривбас" – "Харків".

Теги: Футбол УПЛ Верес
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Ла Ліга 15 вересня 21:00
Алавес - : - Валенсія
Ла Ліга 15 вересня 22:30
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Кубок Англії 15 вересня 22:00
Ліверпуль - : - Тотенгем
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