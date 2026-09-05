Возвращение звезды: "Бавария" включила в заявку против "Шальке" проблемного вингера

Атакующий полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала вошел в состав команды на матч 2-го тура Бундеслиги против "Шальке". Это первое попадание игрока в заявку на фоне проблем со здоровьем.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Sky Sport .

Проблемы со здоровьем и пропущенные матчи

Из-за проблем с самочувствием 23-летний футболист вынужден был пропустить стартовые встречи сезона - победный Суперкубок против дортмундской "Боруссии" и разгром "Штутгарта" в 1 туре чемпионата.

В августе немец дважды терял сознание во время товарищеских игр. Сам игрок объяснял это побочными эффектами после смены неврологических лекарств. Сейчас состояние хавбека нормализовалось.

Отметим, что в прошлом сезоне Мусиала пытался набрать форму после тяжелой травмы. В общей сложности хавбек сыграл 24 поединка за "Баварию" во всех турнирах. В них он забил 5 голов и сделал 6 ассистистов.

Принципиальное дерби в Гельзенкирхене

Игра против "Шальке" станет первой встречей команд с мая 2023 года, когда мюнхенцы одержали разгромную победу со счетом 6:0. При этом матчи "Баварии" и "Шальке" являются одними из самых важных в Германии.

Противостояние команд тянется от 1930-х годов – хотя после создания единой Бундеслиги доминируют в этом противостоянии преимущественно мюнхенцы.