Повернення зірки: "Баварія" включила до заявки проти "Шальке" проблемного вінгера

Атакувальний півзахисник "Баварії" Джамал Мусіала увійшов до складу команди на матч 2-го туру Бундесліги проти "Шальке". Це перше потрапляння гравця до заявки на тлі проблем зі здоров'ям.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Sky Sport .

Проблеми зі здоров'ям і пропущені матчі

Через проблеми із самопочуттям 23-річний футболіст змушений був пропустити стартові зустрічі сезону - переможний Суперкубок проти дортмундської "Боруссії" та розгром "Штутгарта" у 1-му турі чемпіонату.

У серпні німець двічі втрачав свідомість під час товариських ігор. Сам гравець пояснював це побічними ефектами після зміни неврологічних ліків. Наразі стан хавбека нормалізувався.

Зазначимо, що минулого сезону Мусіала намагався набрати форму після важкої травми. Загалом хавбек зіграв 24 поєдинки за "Баварію" в усіх турнірах. В них він забив 5 голів та зробив 6 асистів.

Принципове дербі в Гельзенкірхені

Гра проти "Шальке" стане першою зустріччю команд із травня 2023-го року, коли мюнхенці здобули розгромну перемогу з рахунком 6:0. При цьому матчі "Баварії" та "Шальке" є одними з найбільш принципових в Німеччині.

Протистояння команд тягнеться від 1930-х років - хоча після створення єдиної Бундесліги домінують в цьому протистоянні переважно мюнхенці.