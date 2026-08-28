"Баварія" не включила двох провідних гравців на матч проти "Штутгарта"

Матч "Баварія" – "Штутгарт" відкриває сезон Бундесліги 2026/2027. Головний тренер мюнхенського клубу Венсан Компані не включив до заявки на матч Джамала Мусіалу та Сержа Гнабрі.

Хто увійшов до складу "Баварії" на матч зі "Штутгартом"

Венсан Компані випустив з перших хвилин більшість провідних гравців своєї команди: Гаррі Кейн, Майкл Олісе, Луїс Діас та Мануель Нойєр з'явилися на полі. Для них це вже другий офіційний матч в сезоні після Суперкубку із "Борусією".

А от Джамала Мусіали та Сержа Гнабрі у заявці не опинилося. Обидва гравці мають проблеми зі здоров'ям.

Що з Джамалом Мусіалою?

У серпні він двічі втрачав свідомість/контроль над собою під час матчів із "Баварією". Спочатку це сталося у грі проти "РБ Лейпциг", а через кілька днів - у матчі з "Гайденгаймом". Після другого епізоду ситуація вже викликала серйозне занепокоєння.

Пізніше сам Мусіала повідомив, що йому діагностували неврологічне порушення, яке спричиняє короткочасні абсансні напади. При цьому в клубі знали про проблему й раніше, а головне - футболіст перебуває під медичним наглядом.

Серж Гнабрі не форсує відновлення

У квітні 2026 року Серж Гнабрі він отримав надрив сухожилля привідного м'яза правого стегна. "Баварія" офіційно повідомила, що футболіст вибув на тривалий термін.

Утім, сам Гнабрі в липні повідомляв, що відчуває прогрес у відновленні та поступово наближається до повернення. Однак наразі тренерський штаб не форсує його залученість до тренувального процесу у загальній групі.