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Футбол 25 сентября 2026 · 15:49

Спасение на 95-й минуте: Бразилия сохранила ничью против Австралии

Команда Карло Анчелотти пропустила первую, несмотря на статус фаворита.
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Спасение на 95-й минуте: Бразилия сохранила ничью против Австралии
Австралийцы были близки к неожиданной победе (Фото: socceroos, Instagram)
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Сборные Австралии и Бразилии сыграли вничью. Товарищеский поединок между командами состоялся на стадионе в Таунсвилле.

О результате матча сообщает Sport RBC.UA.

Сенсационный результат

Сборная Бразилии имела статус фаворита матча – и подтверждала это контролем мяча. Однако на перерыв команды все равно пошли по ничейному счету.

Эстевао претендовал на забитый гол в конце тайма – однако просмотр VAR заметил нарушение правил перед взятием ворот и гол был отменен.

Давление со стороны "пентакампеонов" продолжилось и во второй половине матча. Но на 68-й минуте забили австралийцев. Иранкунда исполнил чуть ли не идеальный штрафной и попал в "девятку" ворот гостей.

Спас для Бразилии ничью Райан. Вышедший на замену нападающий замкнул навес Рафиньи с углового. Случилось это на 90+5-й минуте, и ни у одной из команд уже не было времени, чтобы вырвать победу.

Курьезный финт Винисиуса

Одним из ярких, но курьезных моментов матча стала попытка дрибилнга от звезды "Реала". Винисиус еще в первом тайме попытался обыграть соперника на левом фланге.

Однако бразилец банально потерял мяч во время выполнения финта. Соперник поблагодарил и осуществил легкий перехват мяча.

Вторая попытка на победу

Следует отметить, что сборные Бразилии и Австралии сыграют между собой еще раз в рамках этой международной паузы.

Уже 29 сентября в Брисбене состоится своеобразный ответный матч.

Ранее мы сообщали, что Инфантино получил ультиматум от топ-лиг – они выдвинули три жестких требования.

Теги: Футбол Сборная Бразилии
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